La Diputación de Cáceres presenta su Sistema de Logística y Movilidad Inteligente para impulsar el desarrollo rural - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha celebrado este miércoles la jornada 'Territorio logístico para un desarrollo rural inclusivo', un encuentro organizado por el Área de Informática e Innovación de la institución provincial en Fiware iHub El Círculo, en Cáceres.

El objetivo es analizar cómo la digitalización, la inteligencia artificial y el aprovechamiento de los datos pueden contribuir a mejorar la movilidad, optimizar los servicios logísticos e impulsar el desarrollo económico de los municipios rurales.

Esta iniciativa ha servido para presentar el proyecto de la Diputación de Cáceres Sistema Provincial de Logística y Movilidad Inteligente, seleccionado por la entidad pública empresarial Red.es en el marco de RedCyTI Smart Economy, el Programa de Impulso a las Ciudades y Territorios Inteligentes para el Fomento del Desarrollo Económico y Productivo, y que cuenta con una dotación de 2,2 millones de euros.

La propuesta busca convertir la logística rural en un motor de desarrollo económico, generación de empleo y competitividad para los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

Para ello, plantea una nueva visión de los territorios inteligentes en la que la transformación digital no se limita a modernizar infraestructuras y servicios, sino que también busca generar actividad económica y nuevas oportunidades para las empresas y la ciudadanía.

Un ecosistema provincial de innovación logística

Este proyecto quiere dar soluciones innovadoras y tecnológicas a las necesidades del tejido productivo a través de actuaciones como la creación de un Hub Provincial de Innovación Logística, donde empresas y cooperativas podrán experimentar y validar nuevas soluciones.

También plantea una plataforma inteligente para coordinar operadores y planificar cargas; un gemelo digital de movilidad económica para simular escenarios logísticos, entre otros; un motor provincial de inteligencia artificial logística, que incorporará herramientas para optimizar rutas y anticipar necesidades de transporte, y la creación de un Portal Open Data de Logística y Movilidad Provincial.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

El transporte de mercancías, la conexión con los polígonos industriales, la distribución de última milla y las rutas intermunicipales son factores que influyen directamente en los costes de producción y comercialización de las empresas rurales.

Ante estos retos, la iniciativa provincial propone un enfoque supramunicipal que permita coordinar recursos, compartir información y desarrollar soluciones conjuntas, evitando actuaciones aisladas.

El proyecto busca mejorar la coordinación entre empresas, cooperativas, industrias y transportistas, optimizar los recursos disponibles y aprovechar los datos sobre flujos de mercancías, accesibilidad y necesidades de transporte para facilitar la toma de decisiones y orientar futuras inversiones.