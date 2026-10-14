La Diputación de Cáceres respalda la cultura de vanguardia en el mundo rural a través de la muestra de cine Indómita

Mané Cisneros, directora de Indómita, presenta al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, los resultados de la última edición de la muestra - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha mostrado su compromiso con una cultura de calidad, innovadora y accesible, capaz de llegar a todos los rincones del territorio y de convertir el medio rural en un espacio de creación, encuentro y experimentación artística.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida por el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, con Mané Cisneros, directora de la Muestra de Cine y Cultura de la Vera, Indómita, quien ha presentado los resultados de la última edición, celebrada a finales del pasado mes de julio.

Durante el encuentro, Cisneros ha trasladado el balance positivo de una edición que ha contado con una gran respuesta de público en las distintas actividades, así como con una importante repercusión en términos de comunicación y visibilidad. Unos resultados que refuerzan la trayectoria de una iniciativa que apuesta por llevar propuestas culturales contemporáneas y de vanguardia al ámbito rural.

La directora de Indómita ha destacado el respaldo de la Diputación de Cáceres desde los inicios del proyecto y ha subrayado la importancia de mantener esta colaboración para seguir consolidando una propuesta cultural que "demuestra que la calidad, la innovación y la vanguardia no son exclusivas de las grandes ciudades".

En este sentido, ha señalado que el trabajo conjunto con la institución provincial es "absolutamente fundamental", al compartir objetivos, ilusiones y el convencimiento de que las administraciones públicas y la iniciativa privada deben caminar de la mano para sacar adelante proyectos culturales con la dimensión y la capacidad de proyección de Indómita.

La Diputación de Cáceres apuesta así por iniciativas que contribuyen a descentralizar la oferta cultural, ampliar las oportunidades de acceso a la cultura y fortalecer la vida de los municipios. Una apuesta que reconoce el talento y la capacidad creativa de los territorios rurales y que entiende la cultura no solo como un derecho, sino también como una herramienta para generar actividad, atraer visitantes y proyectar una imagen dinámica y contemporánea de la provincia.

Tras los resultados de esta última edición, Indómita comienza a preparar su décimo aniversario, con la intención de hacer de esta cita una edición especial, con mayor proyección, impacto visual y capacidad para llegar a nuevos públicos.

Cisneros ha expresado su voluntad de que esta décima edición sirva para reivindicar, una vez más, la capacidad del medio rural para crear y acoger propuestas culturales de alto nivel. Un objetivo compartido con la Diputación de Cáceres, que continúa apoyando proyectos que hacen de la cultura un elemento de dinamización territorial y que contribuyen a construir una provincia con más oportunidades, también desde sus municipios más pequeños, informa la institución provincial.