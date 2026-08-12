El Festival de Cine Rural 'Gateando' regresa a la Sierra de Gata con actividades en cinco localidades

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el director de la Filmoteca, Antonio Gil, y el director de Gateando, Sergio Cordero en la presentación del Festival de Cine Rural de Sierra de Gata - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Rural 'Gateando', que nació tras el gran incendio que la comarca cacereña de Sierra de Gata sufrió en 2015, llega a su décimo primera edición con la proyección de cinco cortos y dos largometrajes de temática medioambiental, y otras actividades que este año llegarán, del 15 al 24 de agosto, a los municipios de Acebo, Trevejo, Hernán Pérez, Villamiel y Santibáñez el Alto.

La inauguración de esta nueva edición será el 15 de agosto en la Plaza del Corro de Trevejo, donde se proyectará el primer largometraje y se disfrutará, posteriormente, de un concierto acústico del senegalés Dominique.

En esta ocasión los dos largometrajes seleccionados, que se van a proyectar en cada uno de los municipios en dos días, son 'Little Amelie', una película de animación dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang, basada en la novela de Amélile Nothomb 'La metafísica de los tubos', y la cinta brasileña 'El sendero azul', dirigida por Gabriel Mascaro.

Los días 15 y 17 de agosto, se podrán ver en la Plaza del Corro de Trevejo; el 18 y 20, en el Centro de Interpretación de Hernán Pérez; el 20 y 24, en el exterior de la biblioteca de Acebo, y el 22 y 23, en la Plaza de toros de Santibáñez el Alto.

En cuanto a la competición de cortometrajes de ficción, este año se han seleccionado cinco trabajo, entre los que el público decidirá quién será el ganador del Premio del Público al Mejor Cortometraje. Los seleccionados son 'El lago silente', de Varo López; 'Una mañana el diablo', de Pablo Garví; 'Cara de cona', de Guillermo Oliveira; 'Hasta enterrarlos', de Marco Araujo Dolado, y 'El fin de la cosa', de Jorge Aliende, Ángel Gutiérrez y Alejandro Morales.

Todos ellos se podrán ver los días 16, 19 y 21 de agosto, a partir de las 22,00 horas, en Acebo, Trevejo, Hernán Pérez, Villamiel y Santibáñez el Alto.

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios será el 22 de agosto, en la Plaza del Nogal de Santibáñez el Alto, donde se conocerán los ganadores del Premio del Público al Mejor Cortometraje, Premio Gateando a la Conservación del Medio Ambiente, Premio Terraconti a la Sostenibilidad y Premio La Escuela del Bosque a la Divulgación y Sensibilización del mundo natural, que recibirán una obra del escultor cacereño César David.

Como cierre de esta edición, que cuenta con el apoyo por la Diputación de Cáceres en el marco del Parque Cultural Sierra de Gata, también se celebrará 'Gastrocine', una degustación de productos de Sierra de Gata amenizada por el dj B. Tocha.

Toda la programación se ha dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa a la que han asistido la vicepresidenta Primera de Territorio y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil, y el director del festival y de la Asociación Cultural A Deshoras, Sergio Cordero.

Se trata de un certamen que no es solo una muestra de películas sino que es también un encuentro para la reivindicación del medio rural y la defensa y conservación medioambiental, ya que la programación incluye cortometrajes y documentales cuya temática refuerza la importancia de la protección medioambiental.

Gutiérrez ha recordado que los orígenes del festival se remontan al incendio de hace once años pero hoy en día "sigue siendo una herramienta de información y de concienciación social en torno a cuestiones de sostenibilidad y consumo respetuoso con el medio ambiente". Así, ha reiterado el compromiso de la diputación con este festival, apoyándolo dentro del marco del proyecto Parque Cultural Sierra de Gata.

Por su parte, Antonio Gil ha incidido en la importancia de la colaboración institucional y el trabajo para "descentralizar" la cultura y los eventos culturales, como hace este festival llevando sus escenarios a pequeños municipios de la provincia.

Precisamente, el director del festival ha destacado que estos escenarios permiten un contacto directo con el público. "Hacemos un festival a pie de calle, no hay tarimas altas, estamos con la gente, nos gusta escuchar sus opiniones, sus sugerencias, no hay distancias, y es interesantísimo, es donde más aprendemos", ha concluido.