El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara programa 44 actividades en la X Geodisea para viajar a la historia de la tierra

Archivo - El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara de la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, situado en la provincia de Cáceres, celebra la décima edición de 'Geodisea. Un viaje por la historia de la tierra', una iniciativa que ha programado 44 actividades del 6 al 29 de noviembre para dar a conocer la riqueza natural, patrimonial, gastronómica y los cielos de los pueblos enmarcados en estas tres comarcas cacereñas.

Las actividades se dividen en cuatro apartados denominados 'Geoaventura', 'Geocultura', 'Geosabor' y 'Geoestrellas' e incluyen rutas senderistas, visitas a cuevas prehistóricas, observación de estrellas o degustación de productos típicos de la zona como la miel o los quesos.

El diputado de Reto Demográfico y de Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz Cieza, ha presentado este programa de actividades desarrollado por el Grupo de Acción Local Aprodervi, la mancomunidad de municipios, las empresas de Geovilluercas, así como la entidad del Geoparque, con el apoyo de la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura.

Díaz Cieza ha recordado que se trata de una edición que llega en un año muy especial porque es el 15 aniversario de la proclamación del Geoparque y porque ya se trabaja para la revalidación del título, algo que sucederá en la primavera de 2027.

Mientras esa fecha llega, Geodisea se celebrará durante cuatro fines de semana, del 6 al 29 de noviembre, a lo largo de los cuales se desarrollarán 44 actividades muy diferentes, "que se llevan a cabo con la implicación de las empresas del territorio, lo que refleja el compromiso y la fuerza de la ciudadanía", ha dicho el diputado.

En la presentación han estado presentes también el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos, y la presidenta de Aprodervi y alcaldesa de Berzocana, María Ángeles Díaz, que ha detallado la programación, que contempla hasta 1.100 plazas, y que se divide en los cuatro bloques ya citados.

Así, 'Geosabor', del 6 al 9 de noviembre, presenta 19 propuestas para conocer y degustar los productos del territorio, como el aceite, el queso o la miel, en Alía, Cañamero, Valdelacasa, Carrascalejo y Berzocana. Además se harán catas de vinos y cervezas artesanales en Guadalupe, entre otras actividades.

'Geocultura' se desarrollará el 14 y 15 de noviembre, con 11 actividades diferentes para conocer los secretos de Guadalupe, las cuevas y pinturas rupestres de Berzocana, los olivares y el aceite de Carrascalejo o Valdelacasa, la historia de los Vetones de Aldeacentenera o descubrir el legado fotográfico de Eugene Smith, en Deleitosa.

'Geoaventura' tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre, con 11 propuestas diferentes para conocer el Geoparque, como una ruta por el Acueducto de las Herrerías de Campillo de Deleitosa, un taller de orientación y uso de mapas en la Mina Costanaza de Logrosán, una ruta geológica al Pico Villuercas o diferentes rutas de senderismo al castillo de Cabañas del Castillo, en Cañamero por su Sendero Azul, a las sierras y cuevas de Berzocana o a los conventos de Deleitosa.

Por último, 'Geoestrellas', se celebra los días 28 y 29 de noviembre, con tres actividades para disfrutar de un Destino de Turismo Starlight en Alía, Guadalupe o Cañamero, y descubrir el turismo astronómico en un territorio con uno de los mejores cielos de Europa. Todas las actividades serán gratuitas, pero es imprescindible realizar preinscripción a través de la página del Geoparque.

La presidenta de Aprodervi ha animado a que la gente elija una ruta, se apunte a una actividad y vaya con su familia, amigos o "con esa persona con quien lleváis mucho tiempo diciendo que tenéis que hacer algo diferente".

"Venid a caminar, a aprender, a mirar las estrellas y, sobre todo, a disfrutar, porque quizás en un sendero, en una cata, acercándoos a una historia o contemplando nuestro cielo viváis un momento inolvidable o encontréis una razón para querer a este geoparque", ha concluido.