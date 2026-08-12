El grupo valenciano La Trocamba Matanusca actúa este viernes en Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres

El grupo valenciano La Trocamba Matanusca baja el telón este viernes de Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo valenciano La Trocamba Matanusca, procedente de Ontinyent, actúa este viernes, 14 de agosto, en Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres, que avanza en su vigésimo octava edición tras haber colgado cada viernes el cartel de "completo".

Esta banda instrumental propone una fusión ecléctica que combina las fanfarrias balcánicas con géneros como el reggae, el ska, el swing, el drum'n'bass y la música electrónica.

Desde sus inicios en 2009, el grupo ha destacado por su sección de instrumentos de metal y la alegría contagiosa de sus temas. Han recorrido escenarios de toda Europa (Reino Unido, Portugal, Francia, Filandia, Italia, Suiza o Austria), consolidándose como una de las referencias del Balkan brass en España.

En 2024 recibió el premio a la mejor banda en el Concurso Internacional de Música de Calle Haizetara en Amorebieta. Ese mismo año publican su último trabajo, Fandango, una propuesta ambiciosa en la que profundizan en la fusión de ritmos mediterráneos y balcánicos bajo la producción de Toni Fort.

El concierto será este viernes 14 de agosto a las 22,00 horas en los Jardines de Pedrilla. Las entradas aún pueden adquirirse de manera anticipada en la web Entradium al precio es de 5 euros, más 0,28 céntimos de gastos de gestión, y lo recaudado se destinará a una organización social.

Aquellas que no se hayan vendido a través de la plataforma, se pondrán a la venta en la taquilla del Museo Pedrilla el mismo día del concierto.

Cabe recordar que Los Conciertos de Pedrilla se celebran los viernes desde el 17 de julio con actuaciones musicales de diferentes géneros como ska, fado, reggae, jazz o flamenco, que han contado con artistas como Dulce Pontes o María Toledo. Concluirán el día 21 con la actuación del Septeto Naborí, de son cubano.