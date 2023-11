Juan José Márquez López y Sonia Bejarano Sánchez ganan el XXXIX Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través

CÁCERES, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los atletas Juan José Márquez López y Sonia Bejarano Sánchez han ganado este domingo el XXXIX Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través, en una cita que ha reunido en el circuito 'El Cuartillo' de la capital cacereña a más de un millar de deportistas y a una treintena de clubes.

En total, se han inscrito 1.060 atletas, distribuidos en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20, Absoluta (senior y Sub 23) y Máster, y se han disputado las pruebas de Cross tradicional, Cross corto, Cross velocidad y Relevos mixtos.

A Márquez López le han seguido en el segundo y tercer puesto del podio de la absoluta masculina Diego A. Taddei Mejía, de CAPEX, y Alex Carrilho Barroqueiro, de At. Valencia de Alcántara.

En el caso de la absoluta femenina, el primer puesto ha sido para la mencionada Sonia Bejarano Sánchez, del Running Pinto Seoane Pampim; el segundo para Marina Chaves Martínez, del At. Mitreo, y el tercero para Noelia Muñoz Ramos, del AD Atletas Don Benito.

La celebración de este trofeo organizado por la institución provincial cacereña, con la colaboración de la Federación Extremeña de Atletismo, ha coincidido, este año, con el Campeonato de Extremadura por clubes de la federación, según ha informado en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

A esta jornada deportiva también ha acudido el diputado de Deportes, Pablo Miguel López, quien ha compartido la "intensa mañana" con atletas, el equipo técnico y los cientos de asistentes.

Cabe recordar que los tres primeros clasificados y otros tres más a criterio de la organización, de las categorías Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14, masculinos y femeninos, serán seleccionados para participar el domingo 3 de diciembre en el 'V Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial', de Alcalá de Henares, en Madrid.

En esta edición la atleta homenajeada, como refleja el cartel promocional, ha sido Manoli Domínguez, de Valencia de Alcántara, quien tiene diez medallas en su haber de campeonatos de España, además de haber sido internacional con España en seis ocasiones.