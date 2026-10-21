El mercado sostenible Tentaciones de Cáceres llega este fin de semana a Coria para promover la economía social

El concejal de Desarrollo Tecnológico, en el Ayuntamiento de Coria, Raúl Sánchez, y la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, en la presentación de Tentaciones de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de 'Tentaciones de Cáceres, Mercado Sostenible' llega del 23 al 25 de octubre a la localidad de Coria impulsado por la Diputación de Cáceres con el objetivo de reunir a productores agroalimentarios y empresas de diversas comarcas en el casco histórico.

Se trata de una iniciativa para fomentar la economía social del sector agroalimentario en zonas rurales de España y Portugal, en el marco del proyecto Agrosocial, aprobado dentro de la cuarta convocatoria del programa Poctep (Interreg VI A España-Portugal) y cofinanciado en un 75% por la Unión Europea (Feder).

La propuesta cuenta con una inversión total de 120.000 euros y combina venta directa, gastronomía, divulgación ambiental y actividades culturales, con el producto de proximidad y el consumo responsable como principales ejes del encuentro, que estará precedido por una jornada técnica que se celebrará el viernes, día 23, dedicada a la innovación y la cooperación en la economía social agroalimentaria.

El mercado reunirá a 37 empresas extremeñas productoras de venta directa y 8 entidades expositoras distribuidas por emblemáticas plazas y calles del casco historico de Coria.

El espacio comercial se repartirá por varias ubicaciones del casco histórico como la plaza de la Cava que reunirá dulces artesanos, miel o mermeladas; la plaza de San Benito donde habrá un espacio de cosmética natural y artesanal; y la plaza de España con oferta de quesos, jamones, embutidos, cervezas y otros productos agroalimentarios.

En la plaza de la Catedral los productos protagonistas serán los de la huerta y la producción vegetal de proximidad, y además contará con un área expositiva dedicada a cooperativas, asociaciones de productores, figuras de calidad diferenciada, agricultura ecológica, rutas gastronómicas y proyectos de innovación y sostenibilidad; y la calle del Horno completará el itinerario con vinos, aceites, pimentón y propuestas innovadoras como la espirulina.

Desde la Plaza del Doctor Camisón se ofrecerán showcookings y catas con productos DOP e IGP de la mano de chefs de la provincia como Alejandro Hernández del Restaurante Versátil que elaborará tapas a base de IGP Cabrito de Extremadura o Elvira Bonilla del Hotel La Laguna, en Brozas, que trabajará con productos de temporada como la calabaza o las setas.

El programa también contempla talleres y actividades para todos los públicos. Se han programado 10 talleres dinámicos con distintas temáticas como huertos urbanos y hoteles de insectos destinado a público infantil o de sensibilización sobre la reducción de la huella de carbono, lectura de etiquetas y economía circular para adultos.

Junto a ello habrá visitas guiadas diurnas y nocturnas al casco monumental de Coria, actuaciones musicales la rondalla del Grupo Folclórico Savia Viva, el espectáculo multidisciplinar al aire libre 'Leyendas bajo la luz de la luna' o el concurso de recetas colaborativo para premiar platos elaborados con productos de kilómetro cero.

JORNADAS TÉCNICAS

La vertiente profesional se desarrollará el 23 de octubre en el Ayuntamiento de Coria con la jornada técnica profesional 'Innovación y Cooperación para impulsar el ecosistema agrosocial transfronterizo', en la que participarán unos 50 profesionales del sector y se llevará a cabo en el Salón de plenos del Ayuntamiento.

En ella se abordarán temas como el reto del relevo generacional en la ecomomía social o soluciones innovadoras y buenas prácticas en el sector agroalimentario con la presencia de ponentes provenientes de cooperativas, empresas sociales, centros tecnológicos o universidades, tanto de Extremadura como de Portugal.

Tras una reunión interna de los socios del proyecto, el programa técnico dará paso a 'Agrosocial Lab' y a la presentación de soluciones innovadoras y buenas prácticas. Los debates abordarán la sostenibilidad, la digitalización, el papel de la mujer en la economía social agroalimentaria y el reto demográfico.

También se compartirán experiencias para favorecer el emprendimiento y afrontar la falta de relevo generacional, junto con espacios de encuentro destinados a facilitar contactos y nuevas alianzas entre los participantes.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha presentado este miércoles en rueda de prensa los detalles de la programación del evento, acompañada de Raúl Sánchez, concejal de Desarrollo Tecnológico, Comunicación, Mujer y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Coria.

En su intervención, Gutiérrez ha apuntado que la principal pretensión de la institución provincial con el proyecto es "apoyar al sector agroalimentario, apoyar a los agricultores, a las cooperativas, a las pequeñas empresas y también a los emprendedores rurales".

En ese sentido ha destacado la "riqueza agroalimentaria" de la provincia de Cáceres, que cuenta con productos con reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional por su excelente calidad por lo que "estamos convencidos de que tenemos la capacidad de llegar más lejos potenciando al sector agroalimentario".

Sobre el evento, la vicepresidenta ha precisado que se plantea como un espacio de encuentro entre profesionales del sector y de los productores con la ciudadanía, y se ha mostrado convencida de que "este evento viene para quedarse", comparando la propuesta con otras iniciativas de la Diputación de Cáceres ya consolidadas como JATO en Cáceres o Resotex en Plasencia.

Por su parte, Raúl Sánchez ha destacado la importancia de estas iniciativas para impulsar el desarrollo socioeconómico del municipio que tiene al completo los hoteles para este fin de semana. Asimismo ha resaltado la importancia de la cooperación institucional porque "cuando sumamos esfuerzos llegamos más lejos", ha dicho.