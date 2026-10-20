El Mes de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional programa 45 actividades en noviembre

Foto de familia con las mascotas Raya y Berto en la presentación del X Mes de las Reservas de la Biosfera de Tajo Internacional y Monfragüe - EUROPA PRESS

CÁCERES 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, localizadas en la provincia de Cáceres, han organizado para el mes de noviembre un total de 45 actividades que se repartirán los fines de semana por los 29 municipios españoles que conforman estos dos espacios protegidos, y que celebran la décima edición del Mes de las Reservas de la Biosfera para dar a conocer la riqueza natural y patrimonial de sus entornos.

Se trata de un programa que cumple su décima edición e incluye diferentes actividades para dinamizar estos dos territorios, sobre todo en los meses en los que baja la afluencia de visitantes, por lo que las propuestas que se organizan "van a permitir visualizar todo lo que se está haciendo y todo lo que se puede hacer en estos dos grandes espacios".

Así lo ha indicado el diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz, que ha presentado este martes la programación junto a dos representantes de las empresas organizadoras, Juan Antonio Pico y Juanjo González.

Este año se cuenta con algunas novedades como un asistente virtual con Berto y con Raya --el buitre y la cigüeña negra mascotas de ambas reservas-- que va a permitir ayudar a quienes quieran conocer los dos espacioso tengan algunas dudas sobre las actividades, que necesitan de previa inscripción y tienen plazas limitadas.

En total, se ofrecen unas 700 plazas que se irán liberando en la página web mesdelareservasbiosfera.es diez días antes, todos los martes a las 22,00 horas, que es cuando se podrán reservar las actividades de la semana siguiente.

Entre las actividades que se programan están observaciones de estrellas, rutas de senderismo, talleres de teatro, rutas en bici, actividades náuticas, rutas en moto por carreteras paisajísticas, eventos de apicultura, etc. "Tenemos una variedad muy importante que va a hacer que estos dos espacios nos ofrezcan todo lo bueno que tienen durante este mes de noviembre", ha recalcado el diputado.

Todas las actividades son gratuitas y hay 33 organizadas por empresas del territorio a las que se suman 12 complementarias impulsadas por los diferentes centros de interpretación, por lo que suman 45 actividades. Díaz ha explicado que en las primeras ediciones se hacían más actividades, pero estaban "más masificadas y con menos calidad que las que tienen actualmente".

"Ahora se ha optado por reducir el número de actividades para que fueran de mayor calidad y que la gente pueda disfrutar más de estos dos grandes espacios", ha explicado.

CHATBOT CON RAYA Y BERTO

Juan Antonio Pico ha explicado la novedad del 'chatbot' que se ha incorporado directamente en la web y al que se puede acceder desde cualquier dispositivo para planificar la experiencia y poder realizar cualquier tipo de consulta relacionada con las dos Reservas de la Biosfera, como preguntar si las actividades son aptas para niños, la duración o cualquier duda que surja sobre el evento, que será contestada por las mascotas Raya y Berto.

"Creo que también era necesario incorporar esta herramienta porque luego va a generar una serie de datos para ver un poco qué son las inquietudes de la gente a la hora de visitar la reserva o el mismo evento. Creemos que con esta herramienta se va a facilitar la experiencia y aporta mucha más información tanto de la reserva como del propio evento", ha recalcado.

Por su parte, Juanjo González ha recalcado que se trata ya de la décima edición del Mes de las Reservas de la Biosfera que pretende "poner en valor los recursos turísticos, patrimoniales, culturales, gastronómicos, y de naturaleza de estos dos territorios".

González ha destacado el programa complementario que organizan los municipios, desde el ayuntamiento y los centros de interpretación, que se unen a las que ya ponen en marcha las empresas encargadas del programa. "Se trata de dar visibilidad a todos estos recursos que tenemos en el territorio", ha insistido.

En la zona del Tajo Internacional se va a poner en marcha una iniciativa denominad 'mochila de viajes digital', que es una guía que se facilitará a los usuarios para que programen su fin de semana, y también se impulsará una "brigada verde", porque en algunas de las actividades con salida al campo se aprovechará para realizar una recogida de residuos.

"Siempre intentando ir mejorando año a año y solucionando aquellos problemas o aquellas incidencias que van surgiendo a lo largo de esta organización cada año", ha concluido.

Cabe recordar que la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Tajo-Tejo Internacional se encuentra situada en la región occidental de la península ibérica, en un espacio compartido entre España y Portugal que tiene como eje principal el curso del río Tajo.

Con algo más de 428.000 hectáreas de superficie, esta Reserva está compuesta por 14 municipios españoles y 3 portugueses. Los extremeños son Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Mata de Alcántara, Membrío, Piedras Albas, Salorino, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara, Villa del Rey y Zarza la Mayor.

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe se encuentra atravesada por los ríos Tajo y Tiétar, y abarca aproximadamente 116.160 hectáreas, incluyendo el núcleo del Parque Nacional de Monfragüe de 18.396 hectáreas.

Comprende 15 municipios, y su superficie se extiende por Casas de Millán, Casas de Miravete, Casatejada, Deleitosa, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Romangordo, Saucedilla, Serradilla, Serrejón, Toril, Torrejón el Rubío y Villareal de San Carlos.