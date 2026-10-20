Morales recibe a una delegación de la Chiquitanía boliviana para reforzar la cooperación en gestión del patrimonio

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres y del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), Miguel Ángel Morales, ha recibido este martes a una delegación de autoridades y técnicos de la Chiquitanía boliviana - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres y del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), Miguel Ángel Morales, ha recibido este martes a una delegación de autoridades y técnicos de la Chiquitanía boliviana que se encuentra en Extremadura para conocer experiencias y buenas prácticas en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

La estancia se desarrolla en el marco del proyecto 'Vinculando patrimonios de la humanidad: Mérida y las Misiones Jesuíticas de Chiquitos', impulsado por Felcode y financiado por el Ayuntamiento de Mérida, cuyo propósito es establecer y fortalecer los vínculos de cooperación entre dos territorios reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco.

La iniciativa busca reforzar las capacidades institucionales y técnicas de los gobiernos municipales de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos mediante el intercambio de conocimientos y el contacto directo con experiencias desarrolladas en Mérida en materia de gestión, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural.

La delegación está integrada por Felman Gómez Paesano, alcalde de San Ignacio de Velasco y presidente del Plan Misiones; Marcelo Vargas Pérez, director ejecutivo del Plan Misiones, y Ruddy Rolando Cuéllar Rivero, director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), entidad colaboradora de Felcode en Bolivia.

Durante la recepción, el gerente de Felcode, Antonio Fuentes, ha explicado que la visita permite conocer de primera mano las estructuras y el funcionamiento de entidades y consorcios que trabajan en la gestión cotidiana de los bienes patrimoniales.

PLAN MISIONES

El Plan Misiones es un programa interinstitucional en el que participan municipios y la Gobernación, con el apoyo de la cooperación internacional, para velar por la conservación y gestión de las iglesias misionales de Chiquitos, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.

Por su parte, el alcalde de San Ignacio de Velasco y presidente del Plan Misiones, Felman Gómez Paesano, ha destacado la importancia de este intercambio para trasladar a su municipio los conocimientos y las experiencias adquiridas en Extremadura.

"Venimos con el propósito de intercambiar conocimientos a través de la cultura y el turismo", ha señalado, subrayando el interés de conocer cómo se trabaja en España para seguir construyendo un municipio con más oportunidades para su población. Asimismo, ha agradecido a Felcode su compromiso y la posibilidad de conocer otras experiencias de gestión y desarrollo local.

Gómez Paesano ha incidido también en la importancia de la colaboración entre instituciones y de la cooperación internacional para impulsar el desarrollo de los territorios. "Siempre he considerado que la unidad fortalece y empodera a los pueblos", ha afirmado, defendiendo el trabajo conjunto como una herramienta para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

San Ignacio de Velasco, situado en el departamento boliviano de Santa Cruz, cuenta con una población de alrededor de 96.000 habitantes y un importante potencial económico vinculado a la ganadería y a la agricultura. La conservación del patrimonio y su aprovechamiento como recurso cultural y turístico constituyen, además, una oportunidad para favorecer el desarrollo sostenible del territorio.

Con este proyecto, Felcode continúa promoviendo la cooperación descentralizada y el intercambio de experiencias entre gobiernos locales, facilitando que el conocimiento compartido contribuya a mejorar la gestión pública, proteger el patrimonio cultural y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

La iniciativa refuerza, además, los lazos entre Extremadura y Bolivia a partir de un patrimonio común entendido no solo como legado histórico, sino también como motor de cohesión social, identidad y futuro para sus comunidades.