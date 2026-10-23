El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita los trabajos de exhumación en el cementerio de Cáceres, donde se han localizado ya seis cuerpos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este viernes los trabajos de exhumación que se están llevando a cabo en el cementerio de Cáceres --financiados por la institución provincial y el Gobierno de España-- en los que ya se han localizado seis cuerpos con lesiones compatibles con una muerte violenta por proyectil de arma de fuego.

Se trata de un trabajo coordinado por Amececa y la Sociedad Aranzadi con la colaboración de la institución provincial y su compromiso con la recuperación de la memoria democrática, la reparación de las víctimas de la represión franquista y el derecho de sus familias a conocer el paradero de sus seres queridos.

Los trabajos, que comenzaron el pasado 5 de octubre, dieron sus primeros resultados en la tarde del 19 de octubre. Hasta el momento, se han localizado seis cuerpos que presentan lesiones perimortem compatibles con una muerte violenta. Entre los indicios observados se encuentran lesiones compatibles con traumatismos por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

El proyecto, denominado 'Exhumación de las fosas del Cementerio de Nuestra Señora de la Montaña y estudio antropológico-forense de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista en la ciudad de Cáceres', cuenta con la financiación de la Diputación de Cáceres y del Gobierno de España, así como con el trabajo y la coordinación de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Durante la visita, Miguel Ángel Morales ha subrayado el compromiso de la Diputación con las víctimas y sus familias, y ha defendido la responsabilidad de las instituciones públicas de acompañarlas en el proceso de recuperación de los restos, identificación y de que puedan ser enterradas en una sepultura digna.

"Nos hemos comprometido con los familiares, con Aranzadi y con Amececa a exhumar todos los cuerpos, identificarlos y llevarlos a tumbas dignas", ha señalado el presidente, quien ha recordado que la institución provincial ya ha participado en actuaciones similares, como la desarrollada en la mina Terría, en Valencia de Alcántara.

El presidente provincial ha destacado que el objetivo es contribuir a que las familias puedan cerrar una etapa de sufrimiento y honrar a sus seres queridos en una sepultura digna. "Esto no supone reabrir heridas; al contrario, supone cerrarlas. Se trata de resarcir a familias que necesitan saber dónde están sus seres queridos", ha afirmado.

Asimismo, ha incidido en la importancia de que estos trabajos contribuyan a transmitir a las nuevas generaciones los valores de respeto, convivencia y democracia. "Más allá de cómo pensemos cada uno, debemos respetarnos", ha señalado, defendiendo el diálogo como herramienta fundamental para la convivencia.

153 VÍCTIMAS DOCUMENTADAS

Los trabajos se están desarrollando en el denominado cuartel 4, conocido como el antiguo Limbo, donde la documentación histórica sitúa los restos de 153 víctimas de la represión franquista en la ciudad de Cáceres, entre ellas cinco mujeres.

La antropóloga forense de la Sociedad Aranzadi y directora del proyecto, María Fortuna Murillo, ha explicado que la investigación se centra actualmente en determinar el patrón de enterramiento y documentar la disposición de las fosas. Según los datos disponibles, en este cuadrante se prevé localizar al menos ocho filas, con entre una y cuatro fosas por fila.

El equipo técnico dispone de documentación que recoge datos como las fechas y las edades de fallecimiento de las víctimas. Esta información se contrastará con los resultados de los estudios antropológicos de los restos exhumados para elaborar propuestas de identificación.

La actuación permitirá avanzar en el conocimiento de las circunstancias de las muertes y, posteriormente, en la posible identificación de las víctimas mediante los procedimientos científicos correspondientes, incluidos los análisis genéticos cuando proceda.

La planificación contempla dedicar el resto del año a las labores de excavación y exhumación en el cuartel 4. A comienzos del próximo año está previsto iniciar los estudios de laboratorio de los restos recuperados y comenzar simultáneamente los trabajos de excavación en el denominado cuartel 1, donde también se encuentran documentadas víctimas de la represión.

Amececa mantiene la coordinación con las familias para informarles de los avances y acompañarlas durante el proceso. Los trabajos cuentan con la atención permanente de familiares que se acercan al cementerio para conocer la evolución de la intervención.

Con este proyecto, la Diputación de Cáceres mantiene su compromiso con la memoria democrática y con una actuación que sitúa en el centro a las víctimas y a sus familias.

"La recuperación, identificación y entrega digna de los restos constituye un ejercicio de justicia, reparación y reconocimiento, además de una contribución a la defensa de los valores democráticos y a la garantía de que la historia pueda conocerse y transmitirse a las generaciones futuras", informa la institución provincial.