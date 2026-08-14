El presidente de la Diputación de Cáceres califica de "muy buena noticia" la continuidad de Almaraz

Archivo - El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, atiende a los medios en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha calificado de "muy buena noticia" la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz, y "un día de alegría para toda la región", que llega tras todo este tiempo defendiendo su continuidad desde la diputación cacereña.

"Defendemos los intereses de la comarca, de los hombres y mujeres que viven en la comarca, pero también defendemos el desarrollo de la provincia, porque es empleo, es movimiento económico, es desarrollo, es luchar por fijar población, es avanzar en el reto demográfico", ha señalado.

En declaraciones a Europa Press, se ha mostrado convencido de que "había que hacerlo para garantizar la forma de vida de una comarca y sacándolo de la contienda política".

"Ahora hay que seguir trabajando seriamente en otros muchos proyectos económicos para la zona y para la provincia, porque tiene que haber alternativas y no podemos quedarnos solo con la alegría de esta noticia, hay que actuar y trabajar por sacar adelante otros proyectos, como es la gigafactoría", ha concluido.