El VIII Festival de Teatro Clacón ofrece en Hoyos del 2 al 6 de septiembre cinco representaciones

El director del festival Clacón, Javier Uriarte; el diputado provincial, Alberto Ortega, y la alcaldesa de Hoyos, Mónica Morales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El VIII Festival Internacional de Teatro Clacón llega a Hoyos (Cáceres), del 2 al 6 de septiembre, con cuatro representaciones al aire libre en la plaza de la Constitución, con la portada de la iglesia del Buen Barón como princial escenario, una propuesta teatral en un nuevo espacio y dos cursos formativos.

El telón se subirá el día 2, en el parque de la Casa Castillo con la compañía Z Teatro que llega a la localidad serragatina con El bululú de Don Cosme, que incluye una parte que se centra en la propia historia de Hoyos.

El día 3 de septiembre comienzan las representaciones en la plaza de la Constitución con la compañía extremeña María de Melo Producciones que pondrá en escena Un puente al más allá; el día 4, vuelven Las niñas de Cádiz con La Reina Brava; el día 5 se subirá al escenario la compañía malagueña La líquida teatro con Ellas de Oro, y se cierra el día 6 con Albacity Corporation y La Secta del Quijote.

Todas las representaciones comenzarán a las 21,30 horas y el precio de las entradas son 6 euros, excepto el primer día, que la entrada cuesta 4 euros. También hay un abono para todas las funciones, que serán 25 euros.

Los detalles de la programación se han dado a conocer este martes en una rueda de prensa en Cáceres, por parte del director del certamen, Javier Uriarte, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Hoyos, Mónica Morales, y el diputado de Recursos Humanos, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega Villarroel.

"Acercamos teatro de calidad a los pueblos, a un precio con unas entradas muy asequibles y que el público disfruta", ha resaltado Uriarte, que ha añadido que, "este festival se ha convertido en un emblema en la zona norte de Extremadura" porque no solo acuden vecinos de la Sierra de Gata, sino que el año pasado hubo público procedente desde Salamanca o Portugal.

Respecto a los cursos que se ofrecerán, uno de ellos será de Máscaras de Comedia y tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre, de 10,00 a 13,00 horas, impartido por un maestro de máscara que trabaja por todo el mundo. El otro curso es sobre las claves de la distribución, algo que ayudará a las productoras teatrales a difundir sus productos artísticos.

Este curso lo impartirá Cristina Gandarias, especialista en distribución que asesorará a los asistentes no solo durante el curso, sino que se hará un seguimiento durante seis meses. "Esta parte de formación del festival, poco a poco, se va afianzando y se va haciendo realidad", ha resaltado Uriarte.

DINAMIZAR ZONAS RURALES

El director ha destacado la importancia de propuestas culturales como este festival de teatro para dinamizar las zonas rurales y contribuir al desarrollo económico y social de estas comarcas.

En la misma línea, el diputado provincial, Alberto Ortega, ha incidido en la consolidación de este proyecto cultural "que año tras año sigue creciendo y ganando importancia" con lo que ofrece a la localidad "oportunidades para disfrutar de propuestas culturales de calidad, pero también de generar actividad, atraer visitantes y, sobre todo, de contribuir a que nuestros municipios sean lugares cada vez más vivos y dinámicos".

"Y el Festival Internacional de Teatro Clacón es un magnífico ejemplo de ello. El teatro llevado de los grandes escenarios a un municipio como Hoyos, convirtiéndose durante unos días en punto de encuentro para compañías, artistas, profesionales y espectadores", ha añadido.

Cabe recordar que la Diputación de Cáceres aporta 14.000 euros al festival a través del Parque Cultural Sierra de Gata porque "la cultura no debe ser patrimonio exclusivo de las grandes ciudades. También tiene que estar presente en nuestros pueblos", ha concluido el diputado.

Por su parte, la alcaldesa de Hoyos, Mónica Morales, ha subrayado que el festival es "una seña de identidad" del municipio y la muestra de que en el medio rural "no solo se consume cultura sino que también se crea, se cuida, se impulsa y se proyecta más allá de nuestras fronteras".

"Desde el ayuntamiento creemos firmemente en una cultura accesible y al alcance de todas las personas independientemente del lugar donde vivan, y festivales como este muestran que la cultura también puede tener un papel protagonista en nuestros pueblos", ha incidido la alcalde, que ha añadido que, además permite poner en valor el patrimonio histórico y arquitectónico y el entorno rural que rodea a la Sierra de Gata.

"Queremos que Hoyos sea mucho más que un escenario. Queremos que sea un aula, un espacio de aprendizaje, de creación y de encuentro, un punto de conexión entre artistas y creadores de Extremadura y de otras comunidades autónomas y, por supuesto, muy especialmente de nuestro país vecino, Portugal, porque creemos que la cultura también debe servir para crear puentes, estrechar vínculos y generar oportunidades en nuestros pueblos y en nuestros territorios rurales", ha sentenciado.