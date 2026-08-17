El violinista Paco Montalvo actúa este sábado en el XXVI Festival Flamenco de Portaje (Cáceres)

El alcalde de Portaje, David Ramos; la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; y Juan Antonio Díaz, organizador del XXVI Festival Flamenco de Portaje - EUROPA PRESS

CÁCERES 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista internacional Paco Montalvo, considerado como el máximo representante a nivel mundial del violín flamenco, actúa este sábado, 22 de agosto, en el XXVI Festival Flamenco Camarón de la Isla de Portaje (Cáceres), donde se subirá al escenario de la plaza de la Constitución ante unas mil personas.

Se trata del segundo de los conciertos que se han programado en este festival que organiza la peña flamenca de la localidad cacereña, con apenas 380 habitantes, por donde han pasado figuras del flamenco como José Mercé, Miguel Poveda y otros muchos nombres a lo largo de estos veintiséis años.

En esta ocasión será Paco Montalvo, el violinista más joven del siglo XXI que ha debutado en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York. Nació en Córdoba en 1991 pero su familia procede del municipio pacense de Azuaga y se le considera el creador del violín flamenco, instrumento con el que tuvo contacto desde muy pequeño.

A los 5 años comenzó a estudiar con maestros internacionales como Yuri Petrossian y Nestor Eidler; con 6 años ofreció su primer recital y con 12 años debutó con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, en Madrid. Creador de un estilo innovador, Paco Montalvo ofrece una visión inédita del comportamiento del violín como voz principal del flamenco.

El concierto ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por parte del alcalde de Portaje, David Ramos; el organizador del festival y miembro de la peña flamenca, José Antonio Díaz, y la vicepresidenta Primera de Territorio y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.

Gutiérrez ha resaltado la importancia de este tipo de citas culturales en el mundo rural que están vinculadas a la participación ciudadana y al esfuerzo colectivo de "los pequeños pueblos que hacen grandes cosas", ya que este festival nació desde la Peña Cultural Flamenca, como un encuentro de aficionados y seguidores del arte del flamenco y "año a año habéis intentado superar en cuanto a la organización, se ha mantenido vivo y se ha creado también esa cultura en torno al valor del flamenco".

"Por tanto, esto no es una actividad que llegue a Portaje o que de alguna manera pase por Portaje, sino que es una actividad que la ha construido el propio Portaje. Y eso es importantísimo de destacar. El valor que tiene la cultura que nace de los propios pueblos", ha resaltado.

La vicepresidenta ha resaltado que este festival "fortalece la autoestima del propio pueblo" y contribuye a "preservar las tradiciones, generar esos espacios de encuentro entre la población y también entre la gente que va a visitarle con la excusa del festival de flamenco que se cerebra".

El alcalde de Portaje, David Ramos, ha hecho hincapié en el "orgullo" que supone que el nombre de Portaje esté al lado de otros lugares donde actúa Paco Montalvo como Londres. Asimismo, ha agradecido a la Diputación de Cáceres el apoyo que ofrece para sacar adelante este tipo de festivales en el mundo rural.

Por su parte, el miembro de la peña flamenca Juan Antonio Díaz ha recordado que el festival lleva el nombre de Camarón de la Isla, uno de los primeros innovadores en incorporar nuevos instrumentos al flamenco, entre ellos el violín. "Una frase célebre suya de Camarón era que el flamenco lo llevo yo por dentro. Si el instrumento toca flamenco, es flamenco".

En el concierto de Portaje, que se enmarca en el décimo aniversario de la gira 'Alma del violín flamenco', Paco Montalvo estará acompañado por un cuadro de baile y percusión. Las entradas ya se pueden adquirir al precio de 16 euros.