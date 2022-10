El 38,7% de los extremeños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021, tasa más alta del país

A pesar del efecto amortiguador del "escudo social", la crisis se ceba con las mujeres y amplía la brecha de género a su máximo histórico

Un total de 409.567 personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en Extremadura en 2021, el 38,7 por ciento de la población de la comunidad, que presenta la tasa más alta de todo el país junto a Andalucía.

Son 5.748 extremeños más que en el anterior estudio, correspondiente a 2020, según el XII Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 - 2021', elaborado por La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura (EAPN Extremadura), que recoge un análisis de la evolución del indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion).

Un indicador que es en Extremadura casi once puntos superior a la media nacional, que se situó en el 27,8% de la población del país, es decir, el equivalente a un 28,2 por ciento más. En el otro extremo se encuentran Navarra y País Vasco, con el 14,7 % y el 16 %, respectivamente.

Pese al incremento del indicador en el último año, aún se mantiene por debajo del valor máximo, alcanzado en el año 2018, con cuando alcanzaba al 44% de la población, es decir, a 484.983 extremeños.

MÁS MUJERES Y MENOS HOMBRES EN RIESGO

Asimismo, el informe pone de manifiesto que el incremento se debe fundamentalmente al aumento de la tasa femenina hasta al 42,1%, es decir, 2,8 puntos más que hace un año, lo que supone la incorporación de 28.000 mujeres a la tasa AROPE.

La tasa masculina, por el contrario, han descendido en 1,4 puntos, lo que supone 10.000 varones menos, situándose la tasa en el 35,2 por ciento, con lo que la brecha de género se eleva a los 6,8 puntos porcentuales, la mayor registrada de la serie histórica.

La presentación del informe ha tenido lugar este lunes en Mérida, con la presencia de Mehrad Alizadeh, presidente de EAPN Extremadura y, Mariano Enrique Olivera, director de la Asociación YMCA de Extremadura, y Gema Gallego Escudero, delegada de la Fundación Radio ECCA de Extremadura.

