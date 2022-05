El 90% de las extremeñas están a favor de la baja laboral por menstruación, según una encuesta

MADRID/MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registra el porcentaje más alto por regiones en España de mujeres que se muestran a favor de la regulación legal de la baja menstrual, con un 90 por ciento, seguidas de las gallegas (78,5 por ciento) y las canarias (73 por ciento).

Mientras, en el conjunto del país el 67 por ciento de las mujeres españoles se ha mostrado a favor de la regulación legal de la baja menstrual, según ha revelado la I Encuesta sobre Menstruación y Entorno Laboral que ha lanzado Intimina, que recoge que el 75 por ciento creen que este derecho sería "un arma de doble filo", porque se convertiría en un motivo de discriminación en el trabajo.

Asimismo, el 69 por ciento de las mujeres españoles cree que los dolores asociados al ciclo menstrual están estigmatizados en el entorno del trabajo. Según el estudio de Intimina, el dolor en el ciclo menstrual es una realidad que seis de cada diez mujeres experimentan con frecuencia, y que suele llevar asociados síntomas como dolor muscular o articular, migrañas y debilidad o fatiga. Pese a ello, únicamente el 26 por ciento ha faltado a sus puesto de trabajo cuando ha tenido dolencias menstruales.

Además, el 88 por ciento de aquellas mujeres que consideran estos dolores como incapacitantes y frecuentes ha acudido al trabajo sufriendo dolor durante su menstruación. También la encuesta ha preguntado si se ha normalizado trabajar con dolor, a lo que el 71 por ciento ha respondido que sí.

No obstante, al preguntar si han precisado acortar su jornada laboral por sufrir este tipo de dolencias, el 41 por ciento de las españolas no han podido hacerlo o lo han hecho con consecuencias negativas, mientras que el 42 por ciento considera que la intensidad del dolor no lo ha hecho necesario y un 17 por ciento ha podido salir antes del trabajo sin problemas.

En relación a la baja laboral, atendiendo a las comunidades autónomas, el dato más bajo se sitúa en 50 por ciento, mientras que el más alto representa a Extremadura (90 por ciento) seguidas de las gallegas (78,5 por ciento) y las canarias (73 por ciento). Por franjas de edad, quienes muestran un porcentaje más elevado a la hora de secundar esta opción, son las mujeres de entre 26 y 35 años y las de 46 a 55 años, con un 72% en ambos casos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, más de la mitad de los hombres (51,5 por ciento) estaría a favor de su regulación y el 48 por ciento conoce a alguien que haría uso de este derecho. Sin embargo, y al igual que ocurre con las mujeres, el 55 por ciento de los hombres consideran que este recurso es un elemento potencial de discriminación.