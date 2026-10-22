Abierta hasta el 29 de octubre la inscripción del programa de inclusión a través de la música NeuroRedes en Mérida

Presentación de una nueva edición del programa NeuroRedes en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para participar en el programa de inclusión a través de la música NeuroRedes 2026-2027 en Mérida permanecerá abierto hasta el próximo 29 de octubre.

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo; la profesora del Conservatorio Esteban Sánchez y creadora del método Sinudi, Silvia Núñez Díaz, y la directora del centro, Soledad Arroyo, han presentado la nueva edición de este proyecto que cumple once años de trayectoria y que utiliza la música como herramienta de estimulación neuropsicológica, aprendizaje e inclusión social.

La iniciativa, que el pasado año celebró su décimo aniversario con una exposición y un acto de reconocimiento a las familias y al alumnado participante, inicia ahora un nuevo curso consolidado como una actividad que une educación musical y neurociencia, y que busca favorecer el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad a través de la música.

Susana Fajardo ha destacado el "compromiso" del ayuntamiento con NeuroRedes desde sus inicios, en colaboración con el Conservatorio Esteban Sánchez y con el "trabajo fundamental de Silvia Núñez, impulsora y alma de esta iniciativa".

"Estamos tremendamente orgullosos de haber puesto en marcha, junto al conservatorio, un proyecto que responde a una necesidad y que se ha convertido en una oportunidad para tantos chicos y chicas de nuestra ciudad", ha señalado la delegada, quien ha subrayado que NeuroRedes va mucho más allá de la estimulación neuronal a través de la música.

En este sentido, ha explicado que el programa constituye también una vía para descubrir talentos, favorecer la autonomía y abrir nuevas posibilidades de formación y desarrollo profesional a personas que, en muchas ocasiones, no encuentran suficientes oportunidades para demostrar sus capacidades.

Como ejemplo de los resultados que puede ofrecer esta iniciativa, Fajardo ha destacado la trayectoria de antiguas alumnas como Lucía Llanos, que continúa su formación musical en el conservatorio y ha dado el paso al ámbito profesional, formando parte de una orquesta vinculada al grupo SIFU.

La delegada ha señalado que esta experiencia demuestra la importancia de impulsar proyectos que permitan identificar y acompañar el talento de las personas con discapacidad, facilitando que puedan desarrollar sus capacidades también en el ámbito artístico y musical, ha destacado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

"Muchas veces hay capacidades que cuesta mostrar en el ámbito escolar e incluso en el familiar, pero que encuentran en NeuroRedes un espacio donde desarrollarse, expresarse y demostrar todo lo que una persona puede hacer", ha afirmado.

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