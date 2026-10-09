Un accidente con varios vehículos implicados en Cáceres deja cuatro afectados, dos de ellos con policontusiones

CÁCERES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico con varios vehículos implicados este viernes, día 9, en Cáceres ha acarreado cuatro personas de entre 51 y 53 años afectadas de carácter leve, dos de ellas con policontusiones.

El suceso ha tenido lugar en el punto 557 de la A-66, sentido norte, en la capital cacereña, y como consecuencia del mismo dos de los afectados han sido trasladados hasta el Hospital Universitario de Cáceres con policontusiones. Los otros dos afectados han recibido el alta in situ.

Según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente, hasta el lugar de los hechos se han desplazado diversos efectivos sanitarios, además de bomberos del Sepei, una patrulla de Guardia Civil y un equipo de emergencias de la A-66.