Activistas y expertos de toda España se reunirán en Mérida para reforzar la democracia desde la sociedad civil

El concejal de Migraciones de Mérida, Ángel Calle presenta el congreso Activar la Democracia. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mérida reunirá el próximo 19 de noviembre a una serie de expertos y activistas de todo el país y también internacionales en torno a un nuevo foro de debate que surge en la capital extremeña con ánimo de continuidad, y que pretende "construir desde cero" y "sin injerencias" un diálogo que favorezca una democracia "más sólida".

Activar la democracia se desarrollará en una única jornada en el Teatro María Luisa de la capital autonómica, en torno a cinco paneles en los que se abordarán temas como la cooperación internacional, la juventud, el feminismo, la memoria democrática y la comunicación.

La cita está organizada por el ayuntamiento de la ciudad, que plantea este encuentro para responder a una premisa, que no es otra que la de, "pase lo que pase", convertir Mérida en un "lugar de refugio" para los valores democráticos.

"Mérida va a ser un lugar de concentración para volver a ser fuertes y Mérida va a ser un lugar para renacer en todas nuestras capacidades democráticas, que es lo que nos convoca y es la responsabilidad de este ayuntamiento", ha dicho en la presentación del congreso el concejal de Migraciones, Ángel Calle.

Un congreso, ha dicho, que "viene para quedarse" y que "podría haber sucedido en cualquier otra ciudad de España", pero que, sin embargo, "vuelve a suceder en Mérida", con el objetivo de "fortalecer los activismos de todos aquellos espacios plurales democráticos sociales que están objetivamente siendo debilitados, atacados o infravalorados por gobiernos extremistas".

Calle ha invitado a todos los colectivos de Extremadura a participar en este nuevo espacio para "construir una realidad que sea capaz de renacer, desde los espacios ciudadanos de base de sociedad civil, para fortalecer los ejercicios más democráticos".

Una ciudad que se ofrece a todo el país como "un lugar para la reflexión", para el "análisis" y para "construir desde cero todo aquello que es necesario para la sociedad civil y que fortalece el ejercicio democrático más básico".

Un espacio en el que se va negociar, a debatir, a volver a estructurar "un ejercicio ciudadano que venga a fortalecer nuestra democracia justo ahora cuando más lo necesita", ha insistido.

Los paneles elegidos para esta primera edición del foro, que nace "desde Mérida a España y a lo internacional" son la cooperación internacional para el desarrollo; la juventud y la necesidad de construir desde edades tempranas el ejercicio democrático; el feminismo desde un carácter internacionalista; la memoria histórica como "uno de los símbolos de identidad" de la sociedad emeritense y extremeña; y la comunicación, entendida como un "ejercicio libre, objetivo" desde el que "fortalecer la democracia".

El primero de los paneles contará con la participación de la presidenta de la coordinadora extremeña de ONGD, Lidia Rodríguez, junto a Ignacio Baeza, Carla Cingolani y David del Campo, a quienes ha definido como "los mayores referentes del mundo de la cooperación internacional" en España.

En el ámbito memoria histórica participará el historiador extremeños Ángel Olmedo, acompañado por el colombiano Wilson Castaneda, junto a Anna Pastor y Paqui Maqueda Fernández.

En el espacio dedicado a la Juventud, estarán representados el Consejo de la Juventud de Extremadura y el de España y también el movimiento por la educación inclusiva.

En el ejercicio de la Igualdad y la Justicia Internacional, estarán Luz Almeida, Qazi Freva y Safia Jan, que pertenecen al colectivo de mujeres afganas por la democracia, así como Amalia Sánchez Sampedro y Consuelo Abril.

El ámbito de la comunicación reunirá a la periodista Ángeles Caballero, así como a María González, de Futuro en Común, Hernán Álvarez y Olga Ayuso, de Canal Extremadura.