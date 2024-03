Los agricultores extremeños contarán con préstamos bonificados para el olivar y viñedo y con ayudas directas para la vid

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores extremeños podrán solicitar préstamos bonificados para los sectores del olivar y el viñedo tradicional y acceder a ayudas directas para la vid, que ascenderán a un montante de 6 millones de euros.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante su intervención en Almendralejo (Badajoz) en la inauguración del 23ª Salón del Vino y de la Aceituna de Extremadura (Iberovinac).

De este modo, Guardiola ha dado a conocer que el Ejecutivo extremeño está trabajando para que "en las próximas semanas" los agricultores de viñedo y de olivar tradicional puedan solicitar préstamos bonificados para disponer de capital circulante.

Además, y para el viñedo, que de esos dos cultivos es el más afectado por la sequía, ha dicho, se trabaja para que pueda recibir una ayuda directa para la que se dispondrá de un presupuesto de 6 millones de euros.

Con estas medidas, la Junta de Extremadura quiere "dar solución" a la "dejadez" y al "agravio" del Gobierno de España, que, el año pasado, cuando anunció una serie de medidas para paliar los efectos y las consecuencias de la sequía, dejó a la vid y el olivo fuera de dicho apoyo "una vez más".

"Estos cultivos también se han visto afectados por la sequía, sobre todo el viñedo, pero el Gobierno central sigue sin actuar y sin poner estas ayudas encima de la mesa", ha aseverado.

REITERA EL "FIRME COMPROMISO" CON EL REGADÍO TIERRA DE BARROS

De la misma forma, Guardiola ha reiterado el "firme compromiso" del Ejecutivo extremeño con el proyecto de regadío Tierra de Barros, que estaría ubicado en la comarca del mismo nombre y cuya capital es Almendralejo.

Además la presidenta extremeña ha recalcado la modificación del Plan Estratégico de la PAC para que el olivar tradicional pueda seguir recibiendo la ayuda a la producción integrada. "Sin esta modificación que hemos realizado, el 50 por ciento de los productores se quedarían fuera de esta ayuda", ha expuesto.

Del mismo modo, María Guardiola ha destacado que la internacionalización de los productos extremeños es "esencial", por lo que la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital quiere contribuir a que Iberovinac sea el punto de encuentro entre los productores y los empresarios extremeños y los potenciales importadores de Europa, de Asia y de América.

La presidenta extremeña, que ha tenido muy presente en su intervención a la enóloga extremeña recientemente fallecida Isabel Mijares y a la que Iberovinac rinde un homenaje, ha destacado también que Almendralejo es sinónimo de "perseverancia" y de "emprendimiento".

"Hoy, en recuerdo de esta gran mujer, de gran embajadora de Extremadura, no se me ocurre un mejor lugar para disfrutar del vino, de la aceituna, del aceite, que este salón y que este palacio que tantas alegrías le dieron. No se me ocurre una mejor feria para acercarnos a estos sectores y para aprender de los profesionales que como ella trabajáis en ellos y estáis consiguiendo y haciendo de Almendralejo, de Tierra de Barros y de Extremadura un referente nacional e internacional", ha destacado.

Finalmente, Guardiola ha dado la enhorabuena a los premiados en el marco de Iberovinac que son Francisco Mulero, como Embajador del Cava; a la Asociación Extremeña de Enología, como Musa de la Vendimia, y al Restaurante Las Corchuelas del Hotel Palacio de Arenales, en Malpartida de Cáceres, en la categoría de Mantel Blanco.

"España cuenta con la mayor superficie de viñedo del mundo. Es el tercer productor de vino. Es responsable del 13 por ciento de la producción mundial y del 25 por ciento de la producción europea. Y, aunque aún estamos lejos de liderar el consumo, nuestro país se sitúa en la sexta posición, si tenemos en cuenta este aspecto", ha puesto en valor la presidenta.

Además, ha subrayado que el sector vitivinícola es "sinónimo de empleo", ya que, a nivel nacional abarca el 2,4 por ciento del empleo, algo que se palpa, ha dicho, en regiones como Extremadura, en la que supone un motor de desarrollo para pueblos y contribuye a la sostenibilidad del medio rural.

A la inauguración de Iberovinac, junto a Guardiola, ha asistido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y el presidente de Iberovinac, Antonio Ortiz, entre otras autoridades.