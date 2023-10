El alcalde de Cáceres anuncia mayor presencia policial en las calles Aldea Moret para evitar altercados

CÁCERES, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado mayor presencia policial en las calles de Aldea Moret para que patrullen el barrio y "los vecinos no tengan esa sensación de inseguridad".

Mateos ha avanzado que se celebrará una reunión con la Subdelegación del Gobierno para coordinar las actuaciones de Policía Nacional y Policía Local, ante lo ocurrido el pasado viernes cuando un conductor temerario arrolló varios vehículos y produjo heridas a cuatro personas, entre ellas dos policías.

Lo ocurrido el pasado viernes en la avenida de la Constitución del citado barrio todavía se está investigando para "aclarar bien lo sucedido", ha dicho el regidor, que ha reconocido que el barrio de Aldea Moret "lleva demandando la presencia policial desde hace muchísimo tiempo".

Según Mateos "lo importante es que la policía esté en la calle, que la policía patrulle el barrio y que el ciudadano no tenga esa sensación de inseguridad", ha subrayado, al tiempo que se ha referido a la reforma que se realizó la pasada legislatura en un local municipal para abrir un cuartelillo en el barrio, y que aún no ha sido inaugurado.

"Yo ya me pronuncié en alguna ocasión que creo que era una partida presupuestaria tirada a la basura porque se demostró que era una inversión que no iba a dar sus frutos porque era imposible cubrir aquello con policía y porque, desde luego, los vecinos lo que nos están demandando es que la policía esté en la calle y no encerrada en un despacho", ha recalcado el alcalde.

Así las cosas, ha mostrado su "compromiso" de que la Policía Local "esté allí muy presente". "Lo que vamos a hacer es coordinar esos trabajos con Policía Local y Policía Nacional para que la sensación de la barriada de los vecinos de Aldea Moret sea de mayor seguridad", ha concluido.

Mateos ha realizado estas declaraciones este lunes a preguntas de los medios sobre este asunto tras la visita que ha realizaso al Refugio de Animales San Jorge.