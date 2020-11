El alcalde de Mérida propondrá en el pleno dejar sin efecto la declaración de utilidad pública para la azucarera

Asegura que la ciudad "no puede perder más tiempo y necesita inversiones de empresas interesadas sin que existan bloqueos de suelo industrial

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, propondrá en el próximo Pleno municipal, previsto para este jueves, dejar sin efecto la declaración de Utilidad Pública para el proyecto de azucarera en la ciudad, porque "mientras esperamos estamos perdiendo otros proyectos industriales para la ciudad".

Así lo ha anunciado el alcalde de Mérida en declaraciones a los medios de comunicación este lunes, en las que ha recordado que este proyecto que se aprobó en noviembre de 2017 y en el que para favorecer su instalación en la capital extremeña, el ayuntamiento "permitía a esta industria tener una desgravaciones y bonificaciones fiscales en función del número de empleos e inversión gracias a una reforma de las ordenanzas que hicimos".

Sin embargo, y tras tres años de esta aprobación, ese proyecto no es una realidad, por lo que el alcalde ha asegurado que "las declaraciones de utilidad pública no son sine die", de ahí la decisión de proponer al pleno su retirada.

De hecho, Rodríguez Osuna trasladó al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y al consejero Rafael España, la propuesta de pleno "así como la petición a la Junta que libere las 60 hectáreas de ocupación de esta empresa en 'Expacio Mérida'.

Y es que "Mérida no puede esperar", ya que en los últimos meses la ciudad ha tenido dos propuestas industriales, que no han "desechado, pero que necesitaban suelo industrial que no disponíamos ahora mismo", ha declarado el alcalde.

Según Rodríguez Osuna, la reserva del terreno limita la llegada de nuevas industrias y, por tanto, "he trasladado al presidente de la Junta que hay que liberar este espacio".

A su vez, el alcalde ha anunciado la intención del equipo de Gobierno al propio grupo inversor, Al Khaleej, y una vez lo recibieron "nos han solicitado reunión con el ayuntamiento y volver a plantear su estrategia, pero no podemos esperar más porque repito, las declaraciones de Utilidad Pública no son 'sine die'".

Rodríguez Osuna ha aclarado, además, que "los tiempos de la azucarera no son los tiempos de la administración, mientras decide si viene o no, no podemos dejar pasar oportunidades que otras empresas vengan a Mérida. La capital de Extremadura no puede esperar, perdiendo inversiones por un bloqueo de suelo industrial", asevera.

También el alcalde de Mérida ha querido informar que a pesar de esta decisión, las declaraciones de Utilidad Pública se pueden formalizar "con ésta o con cualquier empresa" que cumpla la ordenanza fiscal del ayuntamiento de Mérida.

"No podemos esperar a una empresa tres años si esto conlleva que otras industrias no puedan instalarse en Mérida. No podemos bloquear suelo público en base a expectativas dejando escapar inversiones en la ciudad de Mérida con la única promesa de que algún día llegará", así de tajante se ha mostrado Antonio Rodríguez Osuna.

El alcalde emeritense ha destacado que la ciudad de Mérida tiene necesidad de generación de empresa e industrias, y por tanto, "mientras no haya certidumbres no podemos bloquear espacios industriales".

Según Rodríguez Osuna, en la actualidad, el ayuntamiento no dispone de suelo "y pierde competitividad en la atracción de empresas".

Además, ha querido incidir que si finalmente deciden instalarse en Mérida "serán bienvenidos y se hará la tramitación de nuevo de declaración de Utilidad Pública, pero ya no nos valen los compromisos verbales", subraya.

El alcalde de Mérida ha informado que Al Khaleej no ha abonado el pago de la licencia de obra ni ha presentado el proyecto definitivo, aún así, "las licencias de obra tienen una caducidad", y en este caso, desde el ayuntamiento han sido "bastantes pacientes, constructivos y trabajadores", y también ha resaltado el trabajo desarrollado por la Junta de Extremadura.

"Con mucha ilusión, pero debe haber gestos por todas las partes", ya que "Mérida no puede perder más tiempo y necesita inversiones industriales sin bloqueos de suelo industrial", ha reiterado el alcalde.

HUELLA DE CARBONO

También el primer edil emeritense ha aclarado que no pueden "comprometer suelos a un tercero porque Mérida tiene una posición histórica estratégica en la logística de transportes", ya que la capital de Extremadura "tiene la mejor y menor huella de carbono de España, no podemos esperar oportunidades".

Y es que, la Huella de Carbono permite realizar el cálculo de la totalidad de emisiones de gases efecto invernadero emitidos en Mérida de forma directa o indirecta. Con este cálculo y su bajo nivel en Mérida se constata de forma clara las altas posibilidades de reducción, tanto en emisiones como de costes, para la instalación de industrias en la ciudad.

Rodríguez Osuna ha afirmado que cuando la empresa haga "actos de fe reales volveremos a tramitar la declaración de Utilidad Pública, porque lo más difícil lo hicimos, la reforma de las ordenanzas fiscales que nos convirtieron en una de las ciudades más competitivas del país en la atracción de proyectos industriales y lo puede solicitar cualquier empresa interesada", incide.