Los alcaldes y candidatos del PP en la zona de la mina de uranio se comprometen a "no" otorgar licencia al proyecto

Publicado 28/03/2019 10:19:00 CET

MÉRIDA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes, portavoces y candidatos a las alcaldías del PP en los municipios afectados por la mina de uranio en la provincia de Badajoz han subrayado su "compromiso" de "no" otorgar "ninguna" licencia para la instalación del citado proyecto empresarial si su formación gobierna en las localidades implicadas tras las próximas elecciones municipales.

Al mismo tiempo, ha incidido en que para cumplir dicho "compromiso" el PP "no" necesita "notario que lo corrobore", toda vez que sus "notarios" son los vecinos, los hijos y los nietos de la zona en la que podría implantarse dicha mina, apunta.

De este modo se refiere el PP a la firma ante notario, este pasado miércoles, por parte alcaldes socialistas de las comarcas pacenses de Sierra Suroeste y Olivenza de su compromiso de no otorgar la licencia de actividad de la mina de uranio de Cabra Alta promovida por la empresa QBis Resources.

Sobre este respecto, los representantes del PP apuntan que "no" entienden "la afición del PSOE a ir a rubricar cosas ante notario", habida cuenta de "la poca voluntad que, como con el programa electoral que su líder Fernández Vara firmó en notaria al inicio de esta Legislatura que ahora termina, tienen para cumplir lo firmado".

Además, entienden los 'populares' que el PSOE "sigue intentando manipular con la mina de uranio en beneficio propio, después de ser ellos los que autorizaron los estudios previos ahora firman ante notario que están en contra y no darán los permisos".

De este modo, los alcaldes, portavoces y candidatos a las alcaldías del PP en los municipios afectados por la mina de uranio en la provincia de Badajoz quieren dejar "claros" los motivos por los que, a pesar de haber sido invitados por los socialistas, indican, han decidido "no" asistir a la "pantomima de firma ante notario en contra de la instalación de la mina" de este pasado miércoles.

EL PSOE QUIERE "LAVAR SU IMAGEN"

Los "motivos" de Eva Franco, candidata del PP a la Alcaldía de Villanueva del Fresno; Manuel Naharro, actual alcalde y candidato 'popular' a la reelección en Valencia del Mombuey; Francisca Rosa, candidata del PP a alcaldesa en Jerez de los Caballeros; Gregorio Gallego, alcalde y candidato del PP a la reelección en Zahinos; y José Antonio Garrancho el candidato del PP en Higuera de Vargas, son que "no participan en ningún circo cuyo único objetivo es atacar a los representantes del Partido Popular en los pueblos".

"Los socialistas quieren lavar su imagen después de darse cuenta de que no se les perdona no estar con el pueblo cuando debían estar por ser condescendientes con el señor Vara", señala en nota de prensa el PP provincial pacense, que añade que los cargos del PSOE "van solos a firmar ante notario, después de abandonar a sus municipios cuando se manifestaron en las calles rechazando la instalación de la mina en nuestros campos".

Además, explican que no han asistido porque "es una causa de todos los afectados unidos, no para que una u otra opción política se apunte un tanto de cara a la galería".

"En el PP ya se ha demostrado que estamos con nuestros pueblos, pues es un problema grave, no es una tontería con la que jugar para obtener rédito político. Hablamos de la salud y el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos", señala la formación 'popular'.

También, inciden los 'populares' en que su "palabra" por "sí sola" tiene "la suficiente validez como para no tener que firmar nada delante de un notario", y apuntan que "en este caso no hay mayor notario que un pueblo que ha salido a la calle a luchar por sus derechos".

"Y la palabra de los 'populares' es no a la mina de uranio, nuestro compromiso con nuestros pueblos, si el próximo mes de mayo contamos con la confianza ciudadana para ser alcaldes, es que no se va a otorgar ninguna licencia, y para eso no necesitamos notario que lo corrobore, nuestros notarios son nuestros vecinos, nuestros hijos y nuestros nietos", apunta el PP.