Alegría defiende la política del PSOE para la "gente de a pie" frente a la "insensibilidad social" de Feijóo en su PP

PLASENCIA (CÁCERES), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido la política para la "gente de a pie" que desarrollan los socialistas frente a la "insensibilidad social", el "catastrofisimo" y el "no, no y no" del Alberto Núñez Feijóo en su primer año al frente del PP a las diferentes iniciativas que ha venido implementando el Gobierno nacional.

Tras preguntar qué es lo que tiene que "celebrar" Feijóo este fin de semana en Zaragoza en el año que lleva liderando el PP, la ministra ha repasado la "hoja de servicio" del 'popular', de quien ha afirmado que ni un sólo ciudadano puede decir "una sola cosa que ha hecho (Feijóo) en beneficio de su país".

"No, no y no. Esa es la auténtica celebración de Feijóo", ha espetado Alegría, quien ha recordado que el líder nacional del PP inició su mandato en dicho partido "dándolo todo" y esgrimiendo su "moderación" pero ha venido votando "no" a cuestiones como la reforma laboral, el incremento del SMI, la Ley de Libertad Sexual, la 'solución ibérica', la subida de las becas, la bonificación del transporte público, la comisión de investigación para aclarar una "trama de espionaje a políticos que se desplegó durante la etapa del PP", la ley de Memoria Democrática, el impuesto a las grandes fortunas, los PGE, o la reforma de las pensiones.

Frente a esta postura del 'popular', la ministra ha defendido que el PSOE tiende la mano "siempre" a la gente de "a pie", porque "sólo sabe hacer política desde la humildad, trabajando todos los días para conseguir avances sociales, para que la calidad de la vida de la gente vaya a mejor". "Mientras que algunos (en alusión al PP) sólo se ocupan de la gente de bien, nosotros (el PSOE) nos preocupamos para que a la gente le vaya bien", ha espetado.

En este sentido, durante su intervención en la apertura esta tarde en Plasencia de la Convención Municipal del PSOE de la provincia de Cáceres, ha reconocido que si bien ésta ha sido una legislatura "complicada, difícil", los alcaldes socialistas y los presidentes del Gobierno y de Extremadura, Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara, respectivamente, "desde el primer momento y a pesar de las dificultades nunca se han puesto de perfil", sino que "siempre han asumido la responsabilidad en primera persona, dando respuestas, dando soluciones".

Así, como ejemplos, ha destacado que a pesar de las "dificultades" y del "catastrofismo que algunos anhelaban", España tiene ahora una de las inflaciones "más bajas" de la Eurozona, y "hoy en el país se está creando empleo de calidad y con valor añadido".

"No nos distraigamos de lo que es verdaderamente importante, nosotros a lo nuestro, a seguir generando justicia social, derechos, bonanza económica en nuestros territorios", ha lanzado Pilar Alegría al auditorio en Plasencia, donde ha defendido el "verdadero municipalismo" que representa el PSOE, y donde a 58 días de las elecciones locales y autonómicas ha invitado a recordar que, pese a que la legislatura "no ha sido fácil" para el Gobierno, "desde el primer momento supimos que teníamos que atender a lo urgente".

Al respecto, ha recordado el despliegue de los ERTE durante la pandemia, o la dotación de más de 100.000 millones de euros a través de los ICO para que las empresas "aguantaran"; así como que el Gobierno central también ha tomado "decisiones desde el primer momento" como la bajada de la factura de la luz, del gas y de los precios de los alimentos, "porque desde el primer momento sabíamos que teníamos que atender a lo urgente, pero nunca nos hemos olvidado, nunca hemos apagado las luces largas para atender lo importante".

Sobre este mismo respecto, Alegría ha defendido que "hay que dar soluciones y respuestas a la gente cuando peor lo está pasando, pero también pensar en lo importante, pensar a largo plazo", como ha ocurrido esta semana con la aprobación de la prórroga de la 'solución ibérica', que según ha resaltado "ha posibilitado un ahorro de más de 5.000 millones de euros a las familias de este país", y que "el PP la llamó el timo ibérico". "Un timo ibérico que todos los países de la UE lo quiere aplicar", ha ironizado.

Asimismo, ha subrayado que ahora más de 3 millones de trabajadores ven hoy "dignificados sus salarios" gracias a la subida del SMI; así como la "apuesta fundamental" por las becas, con más de 2.500 millones de euros destinados para que "cualquier joven independientemente de cuál sea la situación económica de su familia pueda seguir estudiando"; y con la reforma laboral que "en un año ha generado 1,6 millones de puestos de trabajo indefinidos".

EJEMPLO EXTREMEÑO

Por otra parte, durante su intervención en la inauguración de la Convención Municipal del PSOE de Cáceres, ha destacado que dicha provincia "representa esa larga trayectoria de buena gestión socialista", y ha incidido en que la política que se desarrolla en Extremadura es "ejemplo a seguir" para todos los socialistas en España.

"Para todos los socialistas en España lo que hacéis en Extremadura y los alcaldes de la comunidad es un ejemplo a seguir", ha dicho, porque "para los socialistas de Cáceres el municipalismo representa la verdadera escuela de vida, esa escuela que ha permitido a todos los alcaldes y alcaldesas superar las peores semanas de esta legislatura, superar la pandemia".

En este punto, ha recordado también la figura de Charo Cordero, quien fuera presidenta de la Diputación de Cáceres, ya fallecida, y de quien ha afirmado que ha sido una mujer "clave" para que hoy el reto demográfico esté en la "agenda nacional".

"Charo Cordero no fue una política corriente, nos enseñó desde el primer momento lo que era la política útil, de cercanía, de justicia y de piel... Una política que dio lo mejor de sí misma en su pueblo, donde batalló para abrir la escuela rural y donde batalló desde el primer momento contra la despoblación", ha destacado.