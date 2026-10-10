Amececa celebra el avance para declarar la Antigua Prisión Provincial de Cáceres como lugar de memoria democrática

Archivo - Edificio de la antigua prisión provincial de Cáceres - AMECECA - Archivo

CÁCERES, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha mostrado su satisfacción ante el nuevo avance producido en el procedimiento para declarar la Antigua Prisión Provincial de Cáceres como lugar de memoria democrática.

Concretamente, la asociación hace referencia a la publicación, este pasado viernes por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del acuerdo por el que se abre un período de información pública de 20 días dentro de la tramitación administrativa prevista en la Ley de Memoria Democrática.

La resolución del Gobierno establece la posibilidad de que personas y entidades interesadas examinen el expediente y presenten las alegaciones que consideren oportunas. El procedimiento fue incoado el 26 de junio de 2026 y publicado inicialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 8 de julio de este mismo año.

Para Amececa, se trata de "un paso decisivo" hacia el reconocimiento oficial de "uno de los espacios más emblemáticos de la represión franquista" en Extremadura, un lugar que, afirma, está "estrechamente vinculado a la privación de libertad, el sufrimiento y la vulneración de derechos fundamentales de cientos de personas que fueron perseguidas por motivos políticos, ideológicos o sindicales durante la Guerra Civil y la dictadura".

La asociación considera, a través de un comunicado, que la futura declaración como lugar de memoria democrática constituye "una excelente noticia" para la ciudad de Cáceres, para Extremadura y para "todas las personas comprometidas con la defensa de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios que inspiran la actual legislación memorialista".

No obstante, Amececa advierte de que la declaración "debe ir" acompañada de actuaciones "concretas y urgentes" destinadas a garantizar la conservación del inmueble. En este sentido, la asociación reclama que, una vez concluido el período de información pública y formalizada la declaración definitiva, se impulsen con la máxima celeridad las intervenciones necesarias sobre las cubiertas y otros elementos estructurales afectados por años de abandono, con el fin de evitar que continúe el "progresivo deterioro" del conjunto arquitectónico.

Asimismo, defiende la necesidad de promover un proyecto integral de recuperación y puesta en valor de la antigua prisión, que permita rescatar este espacio para la ciudadanía y darle un uso acorde "con su extraordinaria relevancia histórica".

En este sentido, la asociación apuesta por convertir la Antigua Prisión Provincial de Cáceres en un "gran centro cívico memorial", dedicado al estudio y difusión de la memoria democrática, la represión franquista, la defensa de los Derechos Humanos y la promoción de una cultura de paz.

"Un espacio abierto a la participación ciudadana, a la investigación, a la actividad educativa y a la programación cultural, que contribuya a preservar la memoria de quienes padecieron la represión y a transmitir a la juventud los valores democráticos y de convivencia", ha explicado la organización en un comunicado.

Amececa considera que la recuperación de este inmueble permitiría dotar a Cáceres de un equipamiento cultural y educativo singular, capaz de convertirse en un "referente regional y nacional" en materia de memoria democrática, al tiempo que se preserva un patrimonio histórico de "enorme relevancia" para comprender la historia contemporánea de la ciudad y de Extremadura.