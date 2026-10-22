Antonio Cavacasillas y Carlos Floriano, números 2 de las listas del PP al Congreso por Badajoz y Cáceres

Archivo - Carlos Floriano, junto a Cristina Teniente, en una imagen de archivo - PP - Archivo

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados en la pasada legislatura Antonio Cavacasillas y Carlos Floriano ocuparán los números 2 de las listas del Partido Popular a las elecciones generales del 29 de noviembre al Congreso por las provincias de Badajoz y Cáceres, respectivamente.

Tras ellos, en la papeleta de Badajoz se situará como número 3 Elena Salgado, concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, y en la de Cáceres, Pilar Pérez, que fue secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Junta, según ha informado el PP extremeño.

Con estos nombres, los 'populares' han dado a conocer los tres primeros puestos por ambas provincias, tras anunciar hace unos días los de Cristina Teniente y Teresa Tortonda como cabezas de lista por las provincias de Cáceres y Badajoz, respectivamente.