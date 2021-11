Los artesanos de Cáceres protestan frente al ayuntamiento por el traslado del mercado navideño a la Plaza Mayor

CÁCERES, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los artesanos que montan sus puestos en el mercado navideño de Cáceres, y que se oponen a su traslado a la Plaza Mayor, han iniciado este jueves una protesta que llevarán a cabo todos los días a las once de la mañana durante media hora hasta que sean recibidos por los responsables municipales, a los que critican por "no escuchar" sus reivindicaciones.

Con pancartas en las que se podía leer 'Nuestros negocios no son adornos navideños', 'No queremos más mentiras' o 'Carbón para el ayuntamiento', han protagonizado una pitada en las escalinatas del edificio consistorial para defender que el mercado navideño se mantenga en su ubicación tradicional del Paseo de Cánovas.

Una de las afectadas, Sara Sierra, ha señalado que el consistorio "está faltando a la verdad" cuando dice que es una minoría la que se opone al traslado a la Plaza Mayor, y han pedido que se haga un sondeo entre los comerciantes del entorno de Cánovas para saber si ellos están conformes con que el mercado navideño se instale allí.

"Nosotros también somos autónomos, comercio y tejido empresarial de la ciudad y no pueden movernos para dinamizar el comercio de otros sectores. La plaza tiene un problema pero no lo tiene con nosotros, sino con el ayuntamiento, y si el ayuntamiento quiere decorar o dinamizar la plaza, por favor, que no lo haga a costa de otras empresas", ha asegurado Sierra en declaraciones a los medios, que ha pedido que no se usen sus negocios como recursos dinamizadores de la plaza.

Los artesanos mantuvieron el pasado día 26 de octubre una reunión con la concejala de Mercados, María Ángeles Costa, a la que trasladaron un manifiesto con las firmas de "todos los expositores locales que participan en el mercado de Navidad y, desde entonces, no han vuelto a tener comunicación oficial.

Además, han vuelto a criticar al equipo de Gobierno por el "doble rasero", ya que en la última ordenanza municipal sobre venta ambulante, aprobada en el Pleno del pasado mes de octubre, su artículo 16 sí recoge un mercado navideño en Cánovas con tres módulos para libreros y otros cinco de otros productos, que se celebraría del 15 de diciembre al 10 de enero de 2022.

"No entendemos cuál es el doble rasero que tiene el ayuntamiento para que permita un mercado navideño publicado en ordenanza municipal y a nosotros nos quieran mandar a la plaza. No lo entendemos", ha concluido.