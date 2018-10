La Asamblea cierra periodo de sesiones sin reforma del Reglamento y con luz verde a la LEGIO

Actualizado 28/07/2018 13:14:37 CET

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura ha cerrado el periodo de sesiones en cuanto a plenos se refiere --a la espera de que se apure a finales de este mes el calendario de actividades parlamentarias para retomarlo en septiembre-- con la retirada de la reforma del Reglamento de la Cámara en la que han venido trabajando los grupos políticos, y dando 'luz verde' a la propuesta de ley de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO).

Así, sobre la LEGIO, este pasado miércoles en sesión plenaria ha sido aprobada de forma definitiva gracias a los votos de los diputados del grupo parlamentario proponente, el Socialista, después de que el PP, al igual que Ciudadanos, se hayan abstenido, mientras que Podemos ha votado en contra de este "traje a medida para los grandes proyectos de casinos".

El único que ha votado a favor junto a los socialistas ha sido el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales, que estrenaba esta condición en el Pleno de este miércoles tras abandonar el Partido Popular y su grupo parlamentario.

La iniciativa ha sido aprobada después del debate de 74 enmiendas parciales, algunas de las cuales han sido incorporadas al texto que finalmente ha salido adelante.

Entre las más importantes de las que han sido aprobadas se encuentra una reducción de la extensión mínima exigida a los proyectos que se instalen en la región y que quieran acogerse a los beneficios que contempla la ley, que pasará de las 1.000 hectáreas iniciales a 300, a propuesta del Grupo Socialista para adaptar la norma a las recomendaciones del Consejo de Consultivo.

Durante el debate del pasado miércoles, el portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, ha lamentado que su partido no haya contado con más apoyos para sacar adelante esta ley que, según ha dicho, es "necesaria para abordar la llegada de grandes instalaciones de ocio familiar".

Por su parte, el diputado del Grupo Popular Víctor del Moral, ha justificado la abstención de su formación, así como no haber presentado enmiendas, señalando que no pretende "bloquear" esta ley que, no obstante, "no servirá para nada".

Mientras, la diputada de Podemos Jara Romero ha afirmado que la LEGIO es "un traje a medida para los grandes proyectos de casinos", y que pretende convertir Extremadura en "un paraíso fiscal".

A su vez, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha reconocido que no ha creído "nunca" en esta ley ante la que se ha abstenido porque, si bien no se opone a la captación de inversiones para Extremadura, no quiere que su llegada se fundamente en leyes "hechas con calzador".

RETIRADA DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

En cuanto a la retirada de la reforma del Reglamento, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha anunciado que la misma decae a propuesta suya, ha dicho, después de que el texto no contase con "unanimidad" en cuanto a su aprobación.

Esta decisión ha recibido la crítica por un motivo u otro de los grupos de la oposición, aunque no del PSOE, cuyo portavoz en la Cámara extremeña, Valentín García, ha recordado que su partido "siempre", incluso cuando contaba con "mayoría absoluta", apostó por la reforma del Reglamento de la Cámara autonómica de forma "consensuada", algo que según ha apuntado "no" se produjo en 2015 "porque PP e IU" acordaron un texto ya "al final de la legislatura".

A su vez, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha criticado que "unilateralmente" Blanca Martín haya "decidido retirar" la propuesta de reforma reglamentaria de forma "incomprensible y fuera de lugar".

En una línea similar se ha pronunciado el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, quien ha lamentado que tras tres años de dedicación planteando "modificaciones" al Reglamento de la Cámara autonómica ahora "de manera unilateral" Blanca Martín haya "decidido" que "ni siquiera se va a debatir el trabajo hecho".

A su vez, Victoria Domínguez (Cs) ha afirmado que "era imposible" alcanzar la "unanimidad" en la reforma del citado reglamento sin incorporar enmiendas "importantes".

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

También dentro del pleno celebrado esta semana, en respuesta a una pregunta del 'popular' José Antonio Monago, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que los comercios de Badajoz y Cáceres podrán abrir el primer domingo de octubre, en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo que anulan la revocación de las zonas de gran afluencia turística.

Ante estas sentencias, Monago ha recordado que la Junta "se cargó" la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística de algunas ciudades extremeñas por considerarlo "una gran mentira".

De igual modo, también en el pleno, la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha anunciado que la orden de ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura se encuentra "a punto" de ser publicada.

Además, la Asamblea ha aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno, entre otras medidas, a retirar parte de la producción de cerezas para estabilizar los precios tras una campaña condicionada por la inclemencias climatológicas.

Asimismo, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha hecho una valoración "positiva" de las oposiciones en Secundaria, mientras que la diputada del PP Pilar Pérez ha considerado que éstas han sido "un desastre".

También, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha reiterado que "no hay ningún producto extremeño que esté afectado" por la presunta trama de reetiquetado de productos cárnicos.

Por otra parte, en una comisión parlamentaria, el secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta, Isidoro Novas, ha asegurado que la Administración regional ha reducido su déficit "positivamente", así como que ha "cumplido" con el Pago Medio a Proveedores en 2017.

PRÓXIMO TRABAJO PARLAMENTARIO

Además, y como trabajo parlamentario ya a partir de septiembre, el Consejo de Gobierno de la Junta ha mostrado este pasado martes su conformidad respecto a la tramitación de la propuesta de ley de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura, presentada de forma conjunta por el PSOE y Podemos.

Igualmente, el Consejo de Gobierno autonómico ha dado 'luz verde' esta semana al proyecto de Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), que será enviado a la Asamblea para su tramitación, que viene a sustituir a la Ley del Suelo actual que data de 2001, y que se marca entre sus objetivos abordar el "reto demográfico".

Además, esta semana se ha abierto el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a la Propuesta de Ley del Tercer Sector Social de Extremadura, así como también a la Propuesta de Ley de Conciertos Sociales para la prestación de servicios a personas en los ámbitos social y sanitario en la comunidad.

Asimismo, se ha reunido la Mesa de la Comisión de Economía, Infraestructuras, Turismo, Industria y Energía de la Asamblea para la calificación y admisión a trámite de enmiendas a la propuesta de ley del Comercio Ambulante de Extremadura.

Por otra parte, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha recibido el pasado jueves en su despacho la visita protocolaria del delegado de Defensa en Extremadura, Jesús Antonio Caballero, con motivo de su nombramiento.

También, los grupos políticos han valorado de diferente manera los datos de la Encuesta de Población Activa dados a conocer el pasado jueves.