La Asamblea de Extremadura insta a la Junta a celebrar un acto "solemne" con motivo de la derrota de ETA

La Asamblea de Extremadura ha instado a la Junta de Extremadura a celebrar un acto institucional y "solemne" que, con motivo de la derrota de la banda terrorista ETA y la reciente escenificación de su final, sirva como homenaje y recuerdo a las víctimas, y especialmente a los 55 extremeños que fueron asesinados.

En dicho homenaje, según reza la propuesta de impulso presentada por el PP y aprobada por unanimidad en el pleno de la cámara legislativa regional de este jueves, los "únicos y verdaderos" protagonistas deben ser las familias de las víctimas, las asociaciones de víctimas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Cabe destacar que la iniciativa 'popular' se ha aprobado con una enmienda de adición presentada por Ciudadanos en la que se pide que la Asamblea de Extremadura convoque y organice con carácter anual un acto institucional que conmemore la derrota de ETA y sirva de homenaje a la memoria de las víctimas y de reconocimiento de la sociedad extremeña a sus familiares.

Entre otros aspectos, la propuesta de impulso también reclama expresar la repulsa unánime de la sociedad extremeña ante cualquier forma, legitimación o consideración de la violencia y el terror como "instrumentos para alcanzar fines políticos o de otra índole".

Además de rechazar el "blanqueamiento de la historia de ETA" y reaccionar ante cualquier relato que "pretenda borrar o rescribir" la "verdadera huella del terrorismo en España y Extremadura, silenciando a

las víctimas y su memoria".

También exige la condena de todos los actos cometidos por la banda terrorista ETA y el perdón a todas sus víctimas, rechazando cualquier acción encaminada "a dar cobertura o visibilidad a quienes ni se arrepienten, ni piden perdón, ni reconocen la falta de justificación y legitimación para cometer tales actos.

Finalmente, la iniciativa reclama apoyar al Estado en la persecución de los crímenes sin resolver y en la búsqueda de justicia, con el objetivo de poder encarar el futuro de la democracia española "con paz, dignidad y memoria".

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha criticado que los políticos presos y los presos asesinos de ETA están en la agenda "de prioridad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que ha considerado un "error histórico".

Asimismo, ha asegurado que ETA no es parte del pasado, ya que el daño causado permanece y sobrevive, además de considerar que el relato de pasar página y acercar a los presos "desgarra" a las víctimas y a aquellos que quieren proteger su legado.

Por ello, la 'popular' ha dicho que no es éste el final que su partido quería "ni el que merecen las víctimas", que son símbolo de la resistencia, y que deberían ser, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los protagonistas del fin de la banda terrorista. ETA.

Además, ha asegurado que "no es verdad" que ETA haya desaparecido, por lo que, en su opinión, no se puede defender un cambio de política penitenciaria en base a esta premisa, al tiempo que ha añadido que cada gesto de Sánchez "perfila con mayor crudeza el perverso plan de este nuevo gobierno para pagar el precio de la (moción) censura".

Así, ha recalcado que la pretendida normalización "esconde el pago de favores" y que su partido sostiene que pagar "facturas inmorales no es normalizar".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha insistido en que su formación quiere dejar "bien claro" que no va a permitir que ETA "rescriba la historia", ya que los protagonistas de la resolución definitiva de ETA será las víctimas y sus familia, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

También ha considerado que ETA debería colaborar para esclarecer los casi 400 crímenes que no se han resuelto, ya que ésta es una cuestión de "dignidad" y de "justicia", además de indicar que los terroristas "jamás de los jamases" tendrían que tener algún beneficio penitenciario.

En este sentido, ha considerado una "vergüenza" el "pacto" que, en su opinión, mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "sus socios de Bildu y PNV" y ha aseverado que "basta ya" de "cargarse" el consenso entre constitucionalistas.

En este sentido, Domínguez ha afeado que todavía no se ha escuchado hablar a Sánchez de su programa de gobierno pero sí de dar "privilegios" a los presos de ETA o a los independentistas, además de considerar "preocupante" que el Ejecutivo nacional no reciba a las asociaciones de víctimas del terrorismo y sí dé privilegios a los presos

En el turno de Podemos, el diputado Obed Arnaldo Santos ha criticado que la intervención del PP haya consistido en nueve minutos de escuchar la "pataleta de la derecha rancia" y uno de hablar del objeto de la iniciativa.

Además, ha remarcado los más 40 años que ha costado a todos los españoles vencer al terrorismo etarra, al tiempo que ha reconocido el papel del gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro Alfredo Pérez Rubalcaba en el fin de la banda terrorista.

Asimismo, Podemos, que también ha presentado una enmienda de adición a la propuesta 'popular' aunque ésta ha sido rechazada, ha indicado que también hay que evitar que el PP, al igual que ETA, "rescriba la historia".

Entre otros aspectos, la enmienda de Podemos abría la posibilidad a celebrar "encuentros restaurativos" entre etarras y víctimas que así lo deseen; además de considerar que el acto de homenaje, aunque "reparador", se queda "corto".

Finalmente, Santos ha mostrado la condena de Podemos hacia la violencia y el terrorismo de ETA y ha criticado que el PP ha traído esta propuesta para "patrimonializar el dolor de las víctimas".

En el turno del diputado del Grupo Parlamentario Socialista Rafael Lemus, éste ha comenzado su intervención diciendo que pensaba que iba a ser un debate de "guante blanco", aunque se ha encontrado con un "ataque" por parte del PP al gobierno de Sánchez, además de condenar que los 'populares' utilizan el terrorismo de ETA como un "instrumento arrojadizo" contra su partido.

En esta línea, Lemus ha recalcado que el PSOE siempre ha sido leal en materia de terrorismo etarra cuando está en la oposición y ha lamentado que el PP vuelve a cometer los "mismos errores" de antaño.

Por ello, ha insistido en que su partido va a estar siempre al lado de todas las víctimas y ha añadido que la enmienda de adición de Podemos le ha "zozobrado", ya que, como ha dicho, no ha sido el mismo tono el empleado en la tribuna que en la moción, además de considerar que no todos han perdido, ya que no se puede poner a la misma altura a los opresores y a los oprimidos.

Respecto a la política penitenciaria del gobierno de Pedro Sánchez, Rafael Lemus ha remarcado que sigue la hoja de ruta diseñada por Mariano Rajoy, además de desmentir que vaya a haber acercamientos masivos, toda vez que solo se revisarán los casos de presos con más de 70 años, que son tres, y de los que tienen enfermedades terminales, que suman un total de 13 casos.

En este sentido, la diputada 'popular' Cristina Teniente ha rechazado cualquier acercamiento de presos porque ha considerado que es la "mayor traición", además de insistir en que lecciones del PSOE "ninguna", ya que su partido ha defendido lo mismo siempre, mientras que al PSOE le debería dar "vergüenza" el hecho de "cambiar de chaqueta" por un "puñado de votos".