La Asociación de Mujeres Progresistas organiza para este domingo en Badajoz una marcha contra la violencia de género

La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz organiza para el próximo domingo, día 25, en la capital pacense una marcha contra la violencia de género bajo el lema 'Rompamos el silencio', y que se desarrollará a partir de las 12,00 horas entre los juzgados de la Avenida de Colón y el paseo de San Francisco.

Una vez en dicha céntrica plaza, la periodista Mayte Carrasco leerá un manifiesto y las murgas Las Polichinelas y Yo no salgo interpretarán la canción 'We will rock you' de Queen con una letra adaptada.

Así se ha anunciado en una rueda de prensa en la que la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, representada por Inés Rodríguez e Isabel Franco, ha presentado las actividades organizadas con motivo del Día internacional contra la violencia machista, acompañadas de la directora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano, y la representante de las citadas murgas, Laura Brito.

Inés Rodríguez ha indicado que, como cada año, dicha asociación presenta las acciones de Mujeres Progresistas en el marco del Día internacional contra la violencia machista, como la citada marcha a la que ha invitado a acudir.

Otras acciones son la decena de talleres sobre talento y autoestima, empoderamiento o violencia de género y prevención que han tenido lugar en los centros de promoción de la mujer del Gurugú, El Progreso, la Santísima Trinidad y Suerte de Saavedra, así como en la Facultad de Educación con unas 300 participantes.

Sobre dichos talleres, ha concretado que el de la Facultad de Educación sí que ha abordado la violencia de género como tal, pero que el resto se enfocan hacia la autoestima, el empoderamiento o el arte como terapia dado que, si lo hacen específico sobre violencia machista, "no va nadie".

No obstante, ha felicitado que en los talleres, de dos horas de duración y con unas 30 ó 35 participantes cada uno, una o dos mujeres reconocen que son víctimas de violencia de género y que, con el lenguaje corporal, saben que están "removiendo conciencias".

"Decimos siempre que nos basamos en la concienciación, visibilización y en la prevención de las violencias machistas, aunque cada día estamos más convencidas de que sin el reconocimiento por parte de la sociedad de que los sentimientos en los que se sustenta son la causa de estas violencias, no habrá soluciones posibles", ha sostenido Rodríguez.

De igual modo, ha defendido que "no hay una solución, sino muchas soluciones" y que a través de sus charlas y talleres con jóvenes o mujeres mayores constatan que la violencia "está y sigue presente en la vida cotidiana", que hay violencias "normalizadas" como el control y los celos y que el maltrato psicológico no es reconocido como violencia de género.

Ha lamentado, además, que en lo que va de año han fallecido 44 mujeres víctimas de violencia de género según los datos oficiales, pero que dicho tipo de violencia, que sí es noticia en los medios o con motivo del 25 de noviembre, no se considera en las encuestas un problema para los ciudadanos.

Por su parte, Elisa Moriano ha defendido que, ante la lacra social que supone la violencia machista y las 44 mujeres que han fallecido este año en España asesinadas por dicha causa, hay que seguir luchando por la igualdad y contra la violencia de género de forma transversal y con políticas sociales o institucionales que "deben mirar y así lo están haciendo" para evitarlo y erradicarlo.