Aspace gestionará ocho plazas residenciales para que personas con parálisis cerebral tengan una vida independiente

Reunión del Consejo de Gobierno. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la concesión directa de una subvención a la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral y Discapacidad Afines y sus Familias (ASPACE) de la provincia de Badajoz para la financiación del Proyecto de Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual y otras patologías afines.

Esta iniciativa se desarrollará del 1 de noviembre de 2026 al 31 de diciembre de 2029, por un importe de 1.385.537,09 euros, y servirá para la financiación de ocho plazas en recurso residencial para estas personas situadas en una vivienda ubicada en la ciudad de Badajoz, donde "podrán vivir de manera independiente, pero a la vez con los apoyos que necesitan, con los apoyos especializados para ganar autonomía y participar plenamente en la sociedad".

Así lo ha indicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, al anunciar la medida en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, donde ha determinado que el objetivo no es otro que "evitar la institucionalización de estas personas y favorecer que tengan una vida lo más normal posible en un entorno comunitario y en un entorno inclusivo".

Se trata de una propuesta de "cambio en la forma de entender los cuidados en relación a estas personas", que describe el "proceso de desinstitucionalización necesario, posibilitándoles vivir de forma segura y elegida en sus entornos comunitarios de referencia", argumenta el Ejecutivo regional.

Asimismo, se hace hincapié en las estrategias necesarias para prevenir la institucionalización de aquellas personas que son más susceptibles de ser usuarias de instituciones a lo largo de su vida.