El Ayuntamiento de Cáceres estudia utilizar el mercado de Ronda del Carmen como espacio expositivo y cultural

Mercado de Ronda el Carmen en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres trabaja para poner en uso la primera planta del edificio del mercado de abastos de Ronda del Carmen como espacio expositivo y cultural. El objetivo es que pueda albergar actividades de cara a la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, y también que colectivos culturales puedan usarlo para sus propuestas y exposiciones.

Es el caso de la Feria Arte Aparte que organiza el espacio Belleartes, el cual se ha quedado pequeño para albergar las obras de los artistas que solicitan participar en este mercado del arte contemporáneo. Este año, reunirá 92 obras de artistas de todo el mundo.

Los organizadores de la feria han propuesto al ayuntamiento cacereño poder utilizar el espacio del mercado municipal que está libre, y el concejal de Cultura, que también tiene las competencias en Comercio, Jorge Suárez, ha adelantado que se trabaja para poder darle uso a esta instalación y una opción es ponerlo a disposición de colectivos culturales.

Así, el gerente del espacio Belleartes y oranizador de la feria, Yiyo Nieto, ha trasladado al concejal la necesidad de contar con más espacio para que Arte Aparte pueda seguir creciendo y ha propuesto su traslado para próximas convocatorias a la primera planta del mercado de Ronda del Carmen, que sigue sin actividad después de la importante remodelación que a la que fue sometido.

Suárez ha confirmado este viernes, en la rueda de prensa de presentación de la feria, que "ya está todo encaminado" y que "pronto habrá noticias" sobre esta instalación que sigue desarrollando su actividad comercial en la planta baja con apenas cinco puestos de abastos abiertos.

Cabe recordar que hace ya diez años que este edificio del mercado de abastos de la Ronda del Carmen se sometió a una importante reforma con una inversión de un millón de euros por parte del Gobierno regional que consistió en la mejora de los puestos de la planta baja del inmueble, dedicada a alimentos perecederos.

Entonces se avanzó que la primera planta, con una superficie de 264 metros cuadrados, estaría destinada a una zona de hostelería con un decena de locales para bares y restaurantes mientras que en el centro habría un espacio común para mesas, pero nunca llegó a explotarse este modelo de negocio porque no se consiguió que los hosteleros mostraran interés por ubicarse allí a pesar de los intentos.

Ahora, la idea es aprovechar esta infraestructura para uso cultural y la organización de la Feria Arte Aparte ya se ha mostrado favorable a celebrar su próxima edición en este espacio, para poder acoger más obras y aumentar las actividades que se programarán en el marco de la feria de arte contemporáneo que impulsa Belleartes.