El Ayuntamiento de Cáceres modifica la RPT para adaptar la estructura municipal a las necesidades de los servicios

Comisión informativa de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres llevará al próximo Pleno ordinario la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 2026 y el Catálogo Funcional del Personal, una reorganización de la estructura municipal que contempla la creación y modificación de puestos para adaptar la organización a las necesidades actuales y reforzar áreas que requieren personal especializado.

Entre las novedades destaca la creación de la Jefatura de Sección de Desarrollo de Aplicaciones y de Inteligencia Artificial, a la que se sumará un técnico superior, con el objetivo de avanzar en la modernización de la Administración municipal y mejorar la relación y los trámites entre los ciudadanos y el Ayuntamiento.

La propuesta contempla también el refuerzo de áreas vinculadas a la gestión municipal. En Urbanismo se plantea la incorporación de un arquitecto para reforzar y agilizar la tramitación de expedientes, mientras que en la Sección de Contratación se incorpora un Técnico de Administración General para aumentar la capacidad de gestión de este servicio. También se contempla una plaza de Ingeniero Técnico Industrial dentro del Área de Proyectos Estratégicos.

En el ámbito de la Cultura y el Turismo, dos áreas estratégicas para la ciudad, se propone la creación de una Jefatura de Servicio de Cultura y Turismo, mientras que se incorporan nuevos perfiles especializados en Comercio y Empresa y Turismo, estos últimos vinculados a programas y convenios con la Junta de Extremadura.

El área de Deportes contará con una propuesta de Jefatura de Sección, con el objetivo de dotar al servicio de mayor autonomía y capacidad de gestión. Por su parte, Medio Ambiente se refuerza con un técnico especializado y se contempla la incorporación de un Monitor de Actividades Formativas especializado en huertos, en respuesta a la demanda existente de esta actividad.

En materia de Igualdad, la propuesta incorpora un nuevo puesto de Agente de Igualdad para la Oficina de Igualdad del IMAS. Asimismo, se prevén dos puestos de responsables de Servicios Municipales para las pedanías de Rincón de Ballesteros y Arroyo-Malpartida, con el objetivo de reforzar la presencia municipal y la atención a los vecinos de ambas pedanías.

De esta propuesta ha informado este jueves el concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, en comisión informativa, donde ha explicado que la nueva RPT ha sido objeto de negociación en la Mesa General de Negociación y busca avanzar hacia una Administración municipal más ágil, reforzando tanto la capacidad técnica de los servicios como la atención a la ciudadanía e incorporando nuevos perfiles profesionales para responder a los retos actuales de la Administración.

Borrega ha señalado que "se refuerzan áreas que tienen una incidencia directa en la prestación de los servicios públicos y en la relación del Ayuntamiento con los ciudadanos, incorporando perfiles especializados y dotando de mayor capacidad de gestión a servicios que han adquirido un peso estratégico para la ciudad".

Junto a la propuesta de RPT y Catálogo Funcional, la Mesa General de Negociación ha aprobado la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2026, que contempla un total de 17 puestos de trabajo que deberán ser cubiertos en los próximos años mediante turno libre, promoción interna o, en el caso de la Policía Local, movilidad. La oferta incorpora asimismo la reserva de plazas correspondiente para personas con discapacidad.