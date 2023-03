El Ayuntamiento de Cáceres reconoce la aportación a la igualdad de la profesora de la UEx Silvia Soriano

El alcalde Luis Salaya asegura que el feminismo se ha dividido porque se ha ensanchado para reflejar la sociedad actual



CÁCERES, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha rendido homenaje este 8M a la profesora e investigadora en Derecho Constitucional y directora de la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura (UEx), Silvia Soriano Moreno, que ha recibido este año el Premio Homenaje Mujer que concede el consistorio a las mujeres comprometidas en la lucha por la igualdad.

La entrega de este reconocimiento ha tenido lugar este miércoles en el transcurso de un acto institucional en el que se ha reconocido la trayectoria personal, social y profesional de Silvia Soriano, que ha sido elegida por unanimidad del Consejo Sectorial de la Mujer.

Al acto han asistido miembros de la corporación municipal con el alcalde Luis Salaya a la cabeza, así como autoridades civiles, jurídicas y militares, además de compañeros, amigos y familiares de la homenajeada, una mujer que lleva ocho años trabajando en Cáceres y que ha sido la impulsora de los avances en igualdad que ha protagonizado la universidad extremeña en los últimos años como, por ejemplo, la paridad del equipo rectoral.

Soriano ha mostrado su "orgullo" por recibir este premio que viene de las asociaciones y colectivos representados en el Consejo Sectorial de la Mujer, y ha explicado que cuando comenzó a trabajar en la Oficina de Igualdad en 2019 su objetivo fue "poner la igualdad en la Universidad de Extremadura al nivel de cualquier otra universidad pública española".

"La Universidad de Extremadura tiene una función en esta tierra que es formar el futuro, y el futuro que queremos tiene que ser igualitario, justo, libre y democrático. Y todas estas palabras deben poder ser aplicadas a todas las personas, sin excepción. Tras estos años, la igualdad en la universidad está a la altura de cualquier otra", ha subrayado en su intervención.

La homenajeada ha recordado en su discurso que la RAE recoge que el feminismo busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, pero ella cree que "el feminismo va más allá, y si la igualdad se hace a la baja, no es la que queremos". "Cuando el feminismo llega a nuestras vidas, llega para quedarse, y ya nada volverá a ser igual y no podrás hacer nada en tu vida que no esté atravesado por ello", ha subrayado al tiempo que ha pedido "derechos feministas todos los días y en todas las partes del mundo".

Silvia Soriano es investigadora principal del Proyecto en Igualdad de Género en el Entorno Rural y Municipal de Extremadura que ha resultado ser un análisis pionero en España sobre la igualdad en zonas rurales. Es profesora de Derecho Constitucional en la UEx, así como doctora cum laude en Derecho Constitucional por la misma universidad (2017), con Premio Extraordinario de Doctorado.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante (2008) y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández (2013).

"EL FEMINISMO SE HA ENSANCHADO"

Tras la entrega del premio que consiste en una acuarela de la artista Paloma Paniagua con algunas de las estampas más características de Cáceres, también ha tomado la palabra el alcalde Luis Salaya quien ha hecho alusión a la división de los movimientos feministas algo que, a su juicio, se debe a que "el feminismo se ha ensanchado y ahora ocupa más espacio" para reflejar a la sociedad actual que es más variada.

Salaya ha destacado la importancia de que se celebre este acto de reconocimiento a las mujeres por el simbolismo de los espacios institucionales porque "son los que nos permiten poner puntos de no retroceso".

En su discurso ha hecho mención a algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo desde el ayuntamiento en pro de la igualdad como la puesta en marcha de la Mesa de Violencia de Género, la realización del Protocolo de Violencia en Espacios de Ocio que "está dando buenos resultados", o la mejora de espacios públicos para dar más seguridad a las mujeres.

El acto ha comenzado con la lectura por parte de Pilar Fernández, voluntaria de DYA, del manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de la Mujer, en el que se ha recordado a aquellas mujeres que viven en zonas de conflicto "sufriendo las consecuencias de la guerra siendo dobles víctimas de esa terrible situación".

Asimismo, se ha conminado a las administraciones locales a trabajar por construir una sociedad igualitaria, que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa en la vida local. "Estos compromisos se deben plasmar en el diseño y gestión de unas políticas locales que conviertan a nuestras sociedades en motores de transformación", recoge el texto.

El acto se ha iniciado y ha concluido con la interpretación de una pieza musical por el cuarteto 'Caccini' compuesto por alumnado del Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Berzosa'.

Cabe recordar que la programación del ayuntamiento cacereño con motivo del 8M ha incluido también actividades deportivas el pasado fin de semana, así como una jornada formativa titulada 'Bienestar, Empleo y Mujer', que se desarrollará el viernes, día 17, a las 11,00 horas en la Casa de la Mujer de Cáceres con entrada libre hasta completar aforo.

Enmarcada también en estas celebraciones, a lo largo del mes de marzo estará expuesta en el edificio Valhondo una exposición fotográfica de mujeres etíopes, en concreto de la comunidad de Walmara, cedida por la Asociación ABAY Etiopía.

Por último, la fachada del edificio consistorial permanecerá iluminada hasta el domingo 12 de marzo en color morado como símbolo de la lucha por la igualdad.