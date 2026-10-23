El Ayuntamiento de Cáceres sacará a licitación la redacción del proyecto del pabellón de ferias en esta legislatura

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

CÁCERES 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha anunciado que se está trabajando en la redacción de los pliegos administrativos para sacar a licitación, antes de que acabe la legislatura municipal, la redacción del proyecto del nuevo pabellón ferial de la ciudad, que se instalará en alguna de las parcelas municipales del actual recinto ferial.

Orgaz, ha indicado durante su comparecencia pública tras la reunión de la Junta de Gobierno Local que la infraestructura está planteada para acoger ferias y otros eventos, tanto de iniciativa pública como privada. La financiación anunciada para esta actuación contempla una aportación de 1,5 millones de euros de la Junta de Extremadura y otros 500.000 euros del Ayuntamiento de Cáceres.

Este anuncio lo ha realizado Orgaz al ser preguntado por este asunto y tras avanzar que la Junta de Gobierno ha incoado el expediente para autorizar la celebración del Salón del Automóvil en la carpa Cáceres Forum 2026, instalada en el recinto ferial del 26 al 29 de noviembre, donde se celebran numerosos eventos que después podría acoger el pabellón ferial.

De hecho, en la misma localización de Cáceres Forum 2026 se han autorizado tres eventos musicales: J Abecia, el 30 de octubre; Halloween Fest, el 31 de octubre; y Rebels, el 1 de noviembre. Además, se celebra este fin de semana el festival Horteralia, y el 7 de noviembre tendrá lugar el concierto Locos por la Música, entre otros eventos.