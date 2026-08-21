El Ayuntamiento de Mérida iluminará ocho pasos de peatones para reforzar la seguridad

Paso de peatones que contará próximamente con iluminación para reforzar la seguridad vial y mejorar la visibilidad de los peatones.- AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha anunciado el inicio próximamente de los trabajos para la iluminación de ocho pasos de peatones en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la visibilidad de los peatones, especialmente en aquellos viales con mayor intensidad de tráfico.

La actuación contempla la instalación de sistemas de iluminación específica en ocho pasos de peatones, con tres puntos de iluminación en cada sentido de la vía, en diferentes avenidas y calles de Mérida.

En concreto, los trabajos se desarrollarán en puntos de la avenida de la Constitución, avenida de la Hispanidad, avenida de la Libertad, avenida José Fernández López, avenida Emérita Augusta, avenida Lusitania, Camino Viejo de Mirandilla y avenida de Extremadura, seleccionados atendiendo a criterios de seguridad y necesidades de mejora de la visibilidad de los pasos.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha destacado que esta actuación "forma parte del compromiso firme del Equipo de Gobierno con la seguridad vial y con la mejora permanente de nuestros espacios públicos".

"No se trata únicamente de instalar iluminación; se trata de poner en el centro a las personas y de seguir haciendo de Mérida una ciudad más segura para quienes caminan, para quienes conducen y, especialmente, para quienes necesitan cruzar nuestras calles con todas las garantías", ha señalado.

Fernández ha subrayado que el ayuntamiento "está trabajando de manera constante para detectar aquellos puntos de la ciudad en los que es necesario intervenir y darles una respuesta", porque, ha añadido, "la seguridad vial no puede entenderse como una actuación puntual, sino como una prioridad permanente de cualquier Gobierno municipal".

La delegada ha puesto en valor, además, el esfuerzo que está realizando el Equipo de Gobierno para continuar mejorando la ciudad a través de actuaciones que, aunque puedan parecer pequeñas, "tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de los emeritenses".

"Queremos una Mérida cada vez más accesible, más cómoda y más segura. Cada paso de peatones que mejoramos, cada calle que renovamos y cada actuación que desarrollamos tiene detrás un objetivo muy claro: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha afirmado.

La instalación de estos nuevos pasos iluminados permitirá incrementar la visibilidad de los peatones y advertir con mayor antelación a los conductores de su presencia, contribuyendo así a prevenir situaciones de riesgo y avanzar hacia una movilidad urbana más segura, indica el consistorio en una nota de prensa.

Desde el ayuntamiento se continuará trabajando en la identificación de nuevos puntos susceptibles de mejora, dentro de la política municipal de refuerzo de la seguridad vial, accesibilidad y mejora de los espacios públicos de Mérida.

"Este equipo de gobierno tiene claro que gobernar también significa estar pendiente de esas pequeñas cosas que hacen que una ciudad funcione mejor. Y la seguridad de nuestros peatones es, sin duda, una de ellas", ha concluido Silvia Fernández.