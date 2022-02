Blanca Martín cree que la unión de Don Benito y Villanueva es "un paso de progreso" para el país

CÁCERES, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha señalado que la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena "es un paso importantísimo para la región" y "un paso de progreso para el país", porque dos municipios con un desarrollo económico por separado "imponente" han sido capaces de ponerse de acuerdo para "sumar en uno" y convertirse en el motor económico y social del Este de la región.

"Me alegro mucho de que esa fusión y ese referéndum, aunque no era vinculante, haya tenido ese apoyo de la población de Villanueva y Don Benito, y no pasa nada porque tengamos en cuenta que lo local y la defensa de lo local te lleva a pensar, porque ayer se pensó el voto y triunfó el sí frente al no que venía sucediendo en otras ocasiones cuando se hablaba del tema", ha dicho.

Martín ha dado la enhorabuena "especialmente" a los dos alcaldes pero, "sobre todo", a las dos poblaciones, y ha calificado de "envidiable" el futuro que les espera por delante", según ha indicado en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la jornada 'Política Fiscal contra la Despoblación', que ha tenido lugar este lunes en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (UEx) en Cáceres.

La presidenta del parlamento extremeño ha incidido en que esta unión es "un atractivo económico" para la región que atraerá nuevas inversiones e infraestructuras para que los productos transformados del sector primario como el arroz o el tomate salgan de ese área y mejoren su posición en el mercado.

Este impulso económico la convertiría en una zona con un gran potencial en el conjunto de la región que podría desbancar a otros territorios en crecimiento y desarrollo, pero "lo importante no es el ranking sino el futuro de la ciudadanía", ha concluido.