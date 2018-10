Blanco-Morales señala que "está esperando una respuesta" del PP a la invitación a reunirse para tratar los PGEx de 2019

Publicado 19/10/2018 14:25:09 CET

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha señalado este viernes que está "esperando una respuesta" del PP para iniciar la negociación de los Presupuestos de Extremadura para 2019.

Una negociación a la que "han sido invitados todos los grupos parlamentarios, primero en conversación telefónica, como se suelen hacer estas cosas, y después por escrito", y de la que este pasado jueves ya se celebró una primera reunión con el Grupo Parlamentario Podemos.

Así, hasta el momento se han reunido con Podemos, mientras que con la portavoz parlamentaria de Ciudadanos se reunirán una vez que se reincorpore de su baja laboral, y del PP se está esperando una respuesta "no solo a través de los medios de comunicación o las redes sociales", ha dicho".

"Estoy esperando una repsuesta, y la respuesta es sí o no, y además tiene que ser a quien les ha invitado formalmente tras una conversación telefónica a sentarse", ha señalado Blanco-Morales a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este viernes en Mérida.

En ese sentido, la vicepresidenta extremeña ha lamentado que se pueda "decir que no a unos números que todavía no se han puesto encima de la mesa, a unas cuentas", ha señalado la consejera de Hacienda, quien ha considerado "de risa" el "decir que los presupuestos no se ejecutan".

Así, Blanco-Morales ha reafirmado que el nivel de ejecución que está presentado la Junta de Extremadura provoca "dificultades con el Ministerio de Hacienda, que tendrá que tirarnos de las orejas", ya que "ejecutamos mucho y muy bien, por eso seguimos teniendo dificultades para cumplir con el ojbetivo de déficit", ha dicho.

Así, la vicepresidenta ha aseverado que la Junta de Extremadura cumplirá "en el mismo plazo que el Reino de España", por eso ha reiterado su petición de que "el objetivo de déficit para este año pase del 0,1 al 0,3 por ciento", ha señalado que el Ejecutivo regional cumplirá "sin recortes".

Finalmente, y sobre la respuesta de los grupos parlamentarios, Blanco-Morales ha señalado que "allá cada uno con su responsabilidad".