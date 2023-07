Bomberos trabajan para sofocar un incendio en el parque de biomasa de la planta de Magnon en Mérida

MÉRIDA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varias dotaciones de bomberos trabajan para sofocar un incendio registrado en la tarde de este miércoles, día 26, en el parque de almacenamiento de biomasa de la planta de generación de energía renovable que Magnon Green Energy tiene localizada en Mérida.

Así, según ha informado la compañía en nota de prensa, en estos momentos, con el Plan de Emergencia activado, están trabajando de forma coordinada tres dotaciones de bomberos de Mérida y el equipo de primera intervención de la empresa.

En el momento del inicio del incendio, sobre as 16,30 horas, no había trabajos activos en la zona, por lo que "no ha habido en ningún momento riesgo para las personas ni afección a las fincas colindantes".

Como parte del protocolo de emergencia de la compañía, se ha detenido la actividad de la planta de generación de energía. Además, como ha expuesto la empresa, el parque cuenta con un "avanzado sistema de seguridad", con una red de hidrantes, sistema propio de bombeo y cámaras termográficas.

"Ahora mismo todos los medios de Magnon, filial energética del grupo Ence Energía y Celulosa, están enfocados a coordinarse con las autoridades competentes y facilitar la extinción de la emergencia", ha informado la compañía.