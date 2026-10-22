Cáceres pone en marcha un programa de educación ambiental con talleres y rutas para conocer su patrimonio verde

Escolares visitan el Parque del Príncipe en la inauguración del programa medioambiental Cáceresesnatural - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha su nuevo programa de educación ambiental 'CÁCERESesNATURAL', una iniciativa dotada con una inversión municipal de 80.000 euros y gestionada en colaboración con la empresa concesionaria de Parques y Jardines, Talher.

El proyecto toma el relevo de 'Naturalmente Cáceres', activo desde 2018, y ahora presenta una propuesta más dinámica, más participativa y accesible a toda la ciudadanía, según ha indicado el concejal del área, Pedro Muriel, que ha explicado que el objetivo es "impulsar la concienciación, la divulgación y la protección de nuestra naturaleza urbana".

El programa se desarrollará hasta el 12 de junio de 2027. Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren reserva previa a través del correo electrónico con el fin de controlar el aforo y garantizar una experiencia educativa de calidad.

Los martes, miércoles y jueves por las mañanas se reservan para centros educativos en horario lectivo. Los viernes por la mañana a asociaciones y colectivos sociales y las mañanas de los sábados al público familiar (niños a partir de 4 años) y público adulto, haciendo coincidir las jornadas con efemérides del calendario ambiental.

RUTAS INTERPRETATIVAS Y TALLERES PRÁCTICOS

El proyecto incluye además itinerarios guiados por los rincones verdes más emblemáticos de la ciudad, entre los que se encuentran el Parque de Cánovas, el Parque del Príncipe, el Parque del Rodeo, el Olivar Chico de los Frailes y la Ribera del Marco. En estas visitas se profundizará en la biodiversidad urbana, la flora y fauna local, la historia de estos espacios y los beneficios del arbolado.

Además, el catálogo de actividades contempla talleres prácticos como la elaboración de bombas de semillas autóctonas, la construcción de cajas nido para aves, la creación de hoteles de insectos polinizadores, el diseño de oasis de mariposas, la plantación de árboles y sesiones de plogging, que se trat de una práctica que combina el senderismo con la recogida de basura en la naturaleza.

El estreno del programa ha sido acompañando a los niños y niñas de primer curso de educación infantil del CEIP Dulce Chacón en su recorrido guiado por el Parque del Príncipe. Muriel ha anunciado que se han enviado cartas a todos los centros educativos de la ciudad para invitarles formalmente a sumarse a esta experiencia y a toda la amplia oferta de talleres divulgativos que se han diseñado para los escolares a lo largo del año.

Para finalizar, Muriel ha remarcado que el objetivo es que Cáceres "conozca, disfrute y valore el inmenso patrimonio verde que tenemos". Así, ha recordado que la ciudad cuenta con un árbol por cada dos habitantes y a lo largo de este año se han plantado 500 nuevos árboles.

"Estamos convencidos de que solo desde el conocimiento se puede cuidar y defender este entorno. La educación ambiental es la mejor herramienta para seguir construyendo una ciudad cada vez más sostenible y comprometida", ha concluido.