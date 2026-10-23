Caja Rural de Extremadura dona un vehículo al Ayuntamiento de Campanario para transporte de mayores y dependientes

Responsables de Caja Rural de Extremadura entregan un vehículo al Ayuntamiento de Campanario - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

CAMPANARIO (BADAJOZ), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha hecho entrega al Ayuntamiento de Campanario de un vehículo destinado al transporte de personas mayores y dependientes que utilizan los servicios del Centro Residencial Centro de Día de la localidad.

En el acto han participado el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo; la directora general de la entidad, Rocío Morales, y la gerente del Fondo de Educación y Promoción, María Navarro, junto al alcalde de Campanario, Manuel María Calderón.

El nuevo vehículo permitirá "mejorar el servicio de transporte de los usuarios del centro, facilitando su recogida y traslado diario en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad", un recurso dirigido a personas mayores y a personas con necesidades especiales o en situación de dependencia, incluidos aquellos usuarios con un grado III reconocido, según informa Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

Con esta colaboración, Caja Rural de Extremadura contribuye a "mejorar la atención que reciben estos colectivos y a facilitar su acceso a los servicios asistenciales del municipio", especialmente para aquellas personas que encuentran mayores dificultades para desplazarse por sus propios medios, según señala la entidad en nota de prensa.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado la importancia de "respaldar iniciativas que tienen una repercusión directa en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente de quienes más apoyo necesitan".

Asimismo, Urbano Caballo ha puesto en valor el compromiso de la entidad con los pueblos extremeños y con aquellos proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Cabe recordar que la colaboración se enmarca en la actividad del Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura, a través del cual la entidad apoya proyectos de carácter social, cultural y educativo en colaboración con instituciones y colectivos de toda la región.