Una campaña de la Diputación de Badajoz contra el acoso escolar llegará a 10 localidades y 20 institutos de la provincia

BADAJOZ, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una campaña contra el acoso escolar puesta en marcha por la Diputación de Badajoz llegará a 10 localidades y 20 institutos de la provincia, a través de la representación de la obra de teatro 'Menina, soy una puta obra de Velázquez' y acciones previas y posteriores en torno a esta problemática.

La diputada de Igualdad y Juventud, Cristina Valadés, y la directora del área, Emilia Parejo; acompañadas de la miembro del Proyecto Cultura, Marta Moreno y la interprete de dicha obra teatral, Nuqui Fernández, han presentado esta campaña que recalará entre los meses de abril y mayo en Fregenal de la Sierra, Almendralejo, Orellana la Vieja, Jerez de los Caballeros, Don Benito, San Vicente de Alcántara, Siruela, Azuaga, Olivenza y La Roca de la Sierra.

Cristina Valadés ha puntualizado que este proyecto que llevan a cabo a través del Área de Igualdad y Juventud tiene como objetivo concienciar al conjunto de la sociedad pacense sobre el acoso escolar, sus consecuencias y la "urgente necesidad" y la importancia de "poner fin a esta violencia que tanto daño está causando en la salud mental en la juventud", a la vez que ha abogado por "dejar atrás la complicidad de lo que es el silencio ante situaciones de acoso".

Ante ello, el proyecto está dirigido a la comunidad educativa, incluyendo al alumnado y familiares y demás agentes sociales y educativos, y quieren aprovechar la fecha en torno al 2 de mayo, Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, ha ahondado, junto con que la obra se representará en una decena de localidades pacenses con otras tantas funciones en horario matinal.

La diputada ha resaltado igualmente la importancia de dar a los jóvenes "todas las herramientas posibles" y ha considerado que, con esta obra, les van a dar "muy bien" dichas herramientas para que, en primer lugar, vean "la realidad" puesto que "seguramente" muchos de los jóvenes en su día a día o el entorno de los amigos no vean acciones o actitudes que pueden estar llevando a cabo y que, con esta pieza teatral, van a poder identificar.

En este sentido, Valadés ha detallado que la representación irá acompañada de charlas coloquios para la reflexión del público después de cada función, y que se les hará entrega previamente de un cuaderno pedagógico a los equipos docentes, a la par que ha recordado que esta obra teatral ha sido distinguida con el Premio 'Nuestra provincia por la igualdad' de la diputación pacense y candidata a los Premios MAX de teatro, entre ellos a la mejor actriz.

MÁS QUE TEATRO, SENSIBILIZACIÓN

Marta Moreno ha agregado en este sentido que esta iniciativa es "más" que una muestra de teatro "como tal" en los centros educativos, al tratarse de una campaña de sensibilización contra el acoso escolar, así como que se trata de un espectáculo recomendado por la Red española de teatros y auditorios públicos, a la vez que ha concretado que, antes de asistir a la obra, hay un trabajo previo en el aula con los estudiantes con un cuaderno pedagógico para detectar si ya existe una "concienciación" en torno al acoso escolar.

Asimismo, ha relatado que en la obra se puede ver cómo la actriz es "consciente" de que la sociedad "no la acepta como es", la necesidad de la ayuda psicológica o de tener compañeros que la "arropan" o cómo éstos se "mofan" de ella, y ha recordado el teléfono de ayuda 900 018 018, gratuito y que no deja huella en la factura.

La actriz protagonista de la obra, Nuqui Fernández, ha admitido que se habría sentido "encantada" si, cuando ella estudiaba, la hubieran llevado a su colegio. "Es una obra llena de verdad en la que los espectadores pueden ver que estoy contándoles mi historia", ha agregado Fernández, que ha explicado que también aborda en esta pieza el acoso escolar ejercido hacia los chicos.

Cristina Valadés ha citado en su intervención cifras referidas a 2017, tales como que en dicho año en España se denunciaron un total de 1.054 casos de acoso escolar, según datos recogidos por la Policía Nacional, la Guardia Civil y cuerpos de la Policía Local, un incremento de casos del 15 por ciento.

El grupo de edad en el que más se denuncia el acoso es el comprendido entre los 12 y 14 años, por encina del grupo de entre 15 a 17 años de acuerdo a la estadística de casos de acoso escolar, según la diputada, para la que desde la institución provincial consideran "importantísimo" y "necesario" profundizar en qué ocurre y en qué está ocurriendo "detrás de todas estas cifras", qué opinan los alumnos y qué conocimiento tienen de esta situación, de ahí que la obra esté dirigida a los centros escolares.

"El bullying no es una violencia aislada que está producida por causas individuales, sino que es consecuencia sobre todo de un sistema de creencias basado en castigar y en excluir socialmente a personas que no encajan en lo considerado normal", ha apuntado, matizando que ese "normal" se debe entrecomillar, y que "ya sea por razones de raza, clase social, razones de género, diversidad sexual, corporal o funcional", al hilo de lo cual ha expuesto que el bullying "no es culpa de las víctimas", sino "de un conjunto de estereotipos sociales que discriminan y que nos discriminan".