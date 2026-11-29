La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cáceres, Irene Pozas, vota en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Por detrás, el 'número uno' de los socialistas al Senado por la misma circunscripción, Joaquín Cuello. - PSOE DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

CÁCERES 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 'cabeza de lista' del PSOE al Congreso y al Senado por Cáceres, Irene Pozas y Joaquín Cuello, han ejercicio este domingo su derecho al voto en las elecciones generales y han animado a la población a que vote "masivamente".

"Nos jugamos mucho, nos jugamos el modelo social europeo de las últimas décadas", ha declarado Cuello, candidato socialista al Senado, antes de votar en el CEIP Francisco de Aldana de Cáceres.

"Otros han llamado a que la gente no vote. Nosotros no vamos a hacer lo mismo; al contrario: que vote todo el mundo, piense como piense, tenga la ideología que tenga a votar. A votar, a votar y a terminar todo como corresponde", ha apostillado Cuello.

Por su parte, la candidata al Congreso, Irene Pozas, ha votado la Casa Municipal de Cultura 'La Cañada', también en Cáceres, desde donde ha destacado que lo que se elige en estos comicios son "dos modelos de país, uno frente a otro". "Hay que decidir qué modelo de país queremos", ha agregado.

Igualmente, ha recalcado que lo importante en esta jornada es que la ciudadanía ejerza su derecho al voto, que "ha costado mucho conseguirlo".