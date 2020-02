El Centro Aexpainba-Fundación Magdalena Moriche de Badajoz inaugura su sala de exposiciones con trabajos de usuarios

BADAJOZ, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro Aexpainba - Fundación Magdalena Moriche de Badajoz cuenta desde este viernes con una nueva sala de exposiciones 'Art Brut', en la que se mostrarán diferentes trabajos de los usuarios de la entidad realicen o de otras entidades que tengan que ver con la discapacidad intelectual.

En concreto, esta nueva sala de exposiciones se ha inaugurado con una muestra del trabajo artístico desarrollado en el campo de voluntariado juvenil Art Brut de la Campaña de Verano del Instituto y en el proyecto 'Juventud, artes plásticas, cine, fotografía e inteligencia límite'.

Esta nueva sala de exposiciones ha sido inaugurada este viernes por la presidenta de Aexpainba, Magdalena Moriche, la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Sara Durán, y el presidente de Plena Inclusión Extremadura, Pedro Calderón, así como jóvenes participantes en el campo de voluntariado juvenil y autores de las fotografías y collages que componen la exposición.

En su intervención, Sara Durán ha reconocido la labor de la entidad y ha recordado que la Administración debe "trabajar mano a mano" con asociaciones como Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche para construir "una sociedad inclusiva en la que todos quepan y se apueste por la integración".

La responsable del IJEX ha destacado que el campo de voluntariado de la Campaña de Verano en el que se realizaron los trabajos que forman la muestra fue muy importante para los usuarios de Aexpainba y ha añadido que "aquí vemos no solo pequeñas obras de arte sino también el reflejo de vuestro afán de superación, vuestro esfuerzo y vuestro compromiso" ha dicho.

Por su parte, Magdalena Moriche ha recordado que estas entidades nacieron con la idea de "trabajar todas las etapas vitales desarrollando las capacidades", porque a veces el sistema no ofrece oportunidades y es necesario "hacer visible" el potencial de la juventud con inteligencia límite y discapacidad intelectual.

"A aquella gente que nos juzga sin tener un conocimiento claro les diría que no nos juzguen igual porque no tenemos oportunidades así que les recordaría que si me dan oportunidades podré demostrar mis capacidades", ha destacado Moriche.

Cabe destacar que las actividades desarrolladas en el campo de voluntariado juvenil Art Brut, incluido en la Campaña de Verano 2019 del IJEX contaron con la participación de jóvenes con discapacidad intelectual que desarrollaron trabajos relacionados con las artes gráficas y audiovisuales, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Tras la inauguración, la directora general del IJEX ha visitado las instalaciones del centro, que cuenta con unos 215 usuarios y en el que trabajan 65 profesionales en diferentes áreas.

Sara Durán ha conocido los diferentes espacios del Centro ocupacional así como las instalaciones del Centro Especial de Empleo que funciona en esta entidad.