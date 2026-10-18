Cerca de 300 jóvenes y familias de la Archidiócesis de Toledo celebran en Guadalupe (Cáceres) el Jubileo Guadalupense

Jóvenes y familias de la Archidiócesis de Toledo en Guadalupe (Cáceres) - ARZOBISPADO DE TOLEDO

CÁCERES, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Guadalupe ha vuelto a convertirse en el destino de jóvenes y familias de la Archidiócesis de Toledo durante este fin de semana para celebrar el Jubileo Guadalupense.

Tras su llegada el pasado viernes, día 16, a la localidad de Alía (Cáceres), cerca de 300 jóvenes y alrededor de 50 componentes de la Delegación de Familia y Vida iniciaron la marcha a primera hora de la mañana del sábado, día 17, para culminar su recorrido, tras la comida, a los pies de la Virgen en el real monasterio de Santa María de Guadalupe.

Esta peregrinación ha cumplido su trigésimo novena edición, enmarcada dentro del Año Jubilar Guadalupense, que comenzó el pasado 30 de agosto con la apertura de la Puerta Santa.

Ésta ha sido la primera convocatoria jubilar realizada de forma conjunta por el Arzobispo de Toledo y los Obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, sumando la participación organizada de las archidiócesis de Toledo y Mérida-Badajoz y de las diócesis de Coria-Cáceres y Plasencia.

Guiados por el lema oficial del Año Santo, 'Tu Madre te busca', a primera hora de la mañana de ayer los jóvenes partían desde Alía hasta llegar a Guadalupe, en cuya plaza entraron acompañados por el arzobispo de Toledo, que portaba la cruz de la Delegación de Adolescencia y Juventud.

Tras participar en la santa misa y visitar el camarín de la Virgen, por la noche celebraban juntos la Vigilia de oración, considerada uno de los momentos más significativos de encuentro con la Morenita de las Villuercas. En ella, una joven ofreció su testimonio de conversión y encuentro con Jesucristo vivo.

El itinerario jubilar ha tenido su momento culminante en la eucaristía que se ha celebrado al mediodía de este domingo, junto a jóvenes de toda Extremadura, presidida por el arzobispo de Toledo, quien ha recordado que este año se cumple el centenario de la jornada del Domund, para después afirmar que "el amor de una madre no decepciona nunca" y que la Virgen no sólo nos espera siempre, sino que también nos busca".

Como expresión de este Domingo Mundial de las Misiones, la celebración ha terminado con un envío misionero y diez jóvenes han portado diez velas encendidas que permanecerán en el altar, a los pies de la Virgen de Guadalupe, como signo de ese "amor encendido" que ha de impulsar la evangelización, informa en nota de prensa el Arzobispado de Toledo.

Además, por segundo año consecutivo, medio centenar de integrantes de la Delegación de Familia y Vida se han incorporado a este encuentro. Con un itinerario adaptado con diferentes meditaciones y actividades, también se han unido al camino para llegar a Guadalupe y ganar el Jubileo.

Tal como ha señalado el delegado de Familia y Vida, José Mínguez, la presencia de los padres y madres responde al deseo de compartir la alegría de sus hijos, acompañándolos de cerca en su proceso de conversión y en su recorrido espiritual hacia la Madre.

El encuentro se suma a las iniciativas coordinadas por la comisión interdiocesana del Jubileo, encabezada por el Padre Guardián del monasterio, fray Vidal Rodríguez.

La organización recuerda que este tiempo jubilar busca potenciar la pastoral de evangelización y la vivencia comunitaria entre todas las diócesis implicadas.

El próximo 15 de noviembre, se celebrará el Jubileo de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Toledo y de la provincia eclesiástica de Coria-Cáceres y Mérida-Badajoz.