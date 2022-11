Cermi Extremadura rechaza al Anteproyecto de Ley de Incentivos a la Contratación promovido por el Gobierno

MÉRIDA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Extremadura ha mostrado su "total rechazo y preocupación" por la publicación del Anteproyecto de Ley por la que se regulan los Incentivos a la Contratación Laboral y otras medidas de Impulso y Mantenimiento del Empleo Estable y de Calidad, promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España.

Dicha normativa, según Cermi Extremadura, "altera sustancialmente" la regulación de una parte fundamental de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, los relativos a las bonificaciones de Seguridad Social, con un "impacto devastador", en especial en los referidos al empleo protegido, los que se desempeñan en centros especiales de empleo y otras entidades sociales asimiladas.

Por ello, Cermi Extremadura ha trasladado esta preocupación a la consejera de Educación y Empleo de la Junta, Esther Gutiérrez, a la que ha pedido su apoyo y respaldo contra la "alteración sustancial que supone la regulación de una parte fundamental de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad".

También, como ha informado Cermi en nota de prensa, se han presentado alegaciones al texto en el periodo de consulta, siguiendo idéntico proceder otras entidades sociales de Extremadura, entre las que están también los Centros Especiales de Empleo de la región, y todo ello en coordinación con la totalidad de los Cermi autonómicos de España en una "acción de rechazo firme y contundente".

Además, este viernes, día 4, está previsto un encuentro entre los miembros del Comité Ejecutivo del Cermi Extremadura con el diputado en el Congreso y secretario de Política Municipal del PSOE en Extremadura, Valentín García, junto a otros diputados.

"Asimismo, por motivos de urgencia y gravedad, Cermi Estatal ha dirigido un escrito a las consejerías de Empleo para poder evitar la agresión que este nuevo Anteproyecto de Ley podría provocar al empleo protegido de las personas con discapacidad y sus familias, así como a los centros especiales de empleo", ha apuntado.

De esta forma, Cermi Extremadura ha insistido en que, de prosperar esta propuesta normativa, "sorpresiva y no dialogada", además de una "auténtica regresión" en el esquema de empleo de personas con discapacidad existente estos últimos cuarenta años, la inclusión laboral de este sector de población correría un "enorme peligro, no solo en el no crecimiento futuro, sino en la pérdida inmediata de miles de empleos de los ya creados y subsistentes".

"Cualquier introducción de cambios en el modelo de empleo de personas con discapacidad, que los necesita, no debe ni puede hacerse por la vía de los puros hechos unilaterales, de modo intempestivo y urgente, sin ningún tipo de diálogo y acuerdo previos, con todas las instancias concernidas, muy en especial con las comunidades autónomas responsables inmediatas de las políticas activas de empleo, así como con los interlocutores sociales y con el sector social de la discapacidad", ha insistido Cermi Extremadura.

De igual forma, ha destacado la "excepcional relación, dialogo y complicidad" con los responsables políticos que tienen competencias en materia de empleo en el ámbito de la discapacidad en Extremadura, por lo que ha valorado como "claves" las gestiones que desde la región se puedan llevar a cabo al máximo nivel político.