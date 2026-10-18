El Cicytex recibe el premio CannaPortugal Global Cannabis Award 2026 a la Excelencia Investigadora en el Cáñamo Industrial - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) ha recibido el premio CannaPortugal Global Cannabis Award 2026 a la Excelencia Investigadora en el Cáñamo Industrial.

Esta distinción, que reconoce la "extraordinaria contribución" del Cicytex en la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible del sector del cáñamo industrial, ha sido entregada este pasado sábado, 17 de octubre, en la ceremonia oficial de los CannaPortugal Global Cannabis Awards.

Se trata de unos premios que desde 2022 reconocen la excelencia y la innovación en las industrias del cáñamo y del cannabis medicinal, así como los logros destacados en el sector a nivel mundial.

El acto ha tenido lugar durante la Transatlantic Celebration, un evento que reúne la IV CannaPortugal International Cannabis Expo y el VI CannAzores - Transatlantic Hemp & Cannabis Forum en la isla de San Miguel, en Azores (Portugal), señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

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