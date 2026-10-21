Cinco formaciones extremeñas compiten este sábado en Mérida en un certamen de corales que aspira a ser nacional en 2027

El concejal de Cultura, Antonio Vélez, en la presentación del Certamen Coral Fecoex 2026. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Corales de Extremadura (Fecoex) celebra este sábado, 24 de octubre, en Mérida, la quinta edición del Certamen Coral que este año reúne a cinco formaciones procedentes de la capital extremeña, Badajoz, Almendralejo, Guareña y Valencia del Ventoso.

Un concurso de ámbito regional, el único que se organiza en Extremadura, que comienza a las 20,00 horas en el Templo de Diana, con acceso gratuito para el público y que aspira a convertirse a partir del próximo año en un certamen de ámbito nacional.

El presidente de Fecoex, Pepe Valadés, ha explicado que cada formación, seleccionada de entre las 79 que componen la federación, todas ellas amaters, interpretará tres obras, de modo que una de ellas será la que evaluará el jurado del concurso, que este año está dedicado a la música africana.

Con esta quinta edición el certamen se ha "consolidado" a nivel regional, ha señalado Valadés, de modo que el objetivo para el próximo año es conseguir abrir la participación a agrupaciones de toda España, para lo cual espera seguir contando con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida para mantener la sede del concurso en la capital autonómica, y en un marco como es el propio Templo de Diana.

"Estas cinco corales van a demostrar cómo canta Extremadura" y que sus corales se atreven con "cualquier tipo de cantos", como en esta ocasión será la música africana.

El concejal delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha animado a los amantes de la música a asistir al certamen que organiza Fecoex, a cuyo presidente ha agradecido que siempre cuente con Mérida para la celebración de este evento en el que se puede "sentir la emoción de vivir un espectáculo de música en directo incomparable".

En esta ocasión ofrece un "plus" al dar protagonismo a la música africana, que recibe como un "pequeño homenaje" que abunda en la idea de la música como "lenguaje universal" siempre "desde el respeto y la convivencia".

Asimismo, ha remarcado el espacio en el que se desarrolla el evento, en este caso el Templo de Diana, en línea con la estrategia del equipo de gobierno municipal de mantener el "patrimonio vivo a través de la cultura".

En esta misma línea, el director de la Coral Augusta Mérida, Francisco Javier Gómez, ha destacado el marco histórico en el que se celebra el certamen así como ha aplaudido la propuesta de que se convierta en nacional para disfrutar en la ciudad de corales de toda España, si bien ha apuntado la necesidad de aumentar el número de participantes.

Junto a la agrupación emeritense, subirán al escenario el Coro de Cámara Via de la Plata de Almendralejo, la Coral Bel Canto de Guareña, la Coral Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia del Ventoso y Harmoneyes Vocal de Badajoz.