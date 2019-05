Publicado 09/05/2019 13:35:38 CET

La ciudad de Badajoz cuenta con la mayor flota de autobuses eléctricos en España y la mayor en porcentaje en Europa con la incorporación de 15 nuevos autobuses públicos 100 por cien eléctricos, que funcionan desde este pasado miércoles con una autonomía de 16 horas y que representan el 35 por ciento del conjunto de la flota de 42 buses, de los que dos, además, son híbridos.

Así lo ha señalado el alcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, en declaraciones a los medios tras recibir a directivos europeos de la multinacional BYD que ha fabricado estos autobuses eléctricos y a quienes ha agradecido la visita y, especialmente al vicepresidente de ventas de esta compañía, Javier Contijoch, que ha querido "venir a ver in situ el proceso de puesta en funcionamiento de la flota de autobuses que la ciudad de Badajoz ha puesto en servicio".

Una incorporación que ha enmarcado en un proyecto que ha lanzado el autobús eléctrico "de forma definitiva en Europa con una ciudad como es Badajoz", que puede "decir con orgullo" que cuenta con "la mayor flota de autobuses eléctricos en España y la mayor en porcentaje en Europa", sobre lo cual ha comentado que los vecinos le han trasladado que están "sorprendidos" por el tamaño del autobús y porque no hace ruido.

Ha señalado de igual modo que "no contaminan" y que, aunque "eso no lo notamos a priori", "se ve que no echa humo", por lo que la ciudad se puede "sentir orgullosa" de haber trabajado en un proyecto en el que ha contado con compañeros de viaje como el Grupo Ruiz, la empresa Tubasa y BYD, una compañía esta última "absolutamente desconocida para el público en general" pero que es el primer fabricante del mundo de autobuses eléctricos, de baterías y de coches eléctricos.

"Badajoz cuenta con la primera flota de Europa del primer fabricante del mundo, de lo cual nos sentimos además profundamente orgullosos y yo espero que esta colaboración, este partenariado, solo sea el comienzo de lo que debe ser el futuro de nuestra ciudad", ha puesto en valor Fragoso, que ha recordado que el municipio "ya hace años" apostó por la sostenibilidad y la eficiencia energética en materia de transporte público.

"CERRAR EL CÍRCULO"

En este contexto, ha avanzado que desde BYD, que también trabaja en el sector de las instalaciones solares, se han ofrecido a colaborar en la asistencia técnica gratuita de una iniciativa que permitiría "cerrar el círculo" y que, junto a tener el 100 por cien de los autobuses y vehículos de transporte público eléctricos, permitiría que en la ciudad, "gobierne quien la gobierne a partir del día 15 de junio", toda la energía que alimentara esos vehículos fuera renovable.

Para ello, ha explicado Fragoso, se requiere de un sistema de acumulación de baterías que guarden la electricidad durante el día y que se generaría fundamentalmente por fuentes solares aunque también podría ser eólica para que los vehículos pudiesen ser cargados durante la noche, de manera que desde BYD pueden "ayudar" y hacer "esa parte de la asistencia técnica de cómo diseñarlo, independientemente de que después pues ya la empresa concesionaria tendría que tener sus procedimientos".

Así, Badajoz podría ser un "ejemplo" en Europa y sus autobuses no contaminarían ni usarían energía que produce contaminación, "con lo cual el círculo estaría absolutamente cerrado independientemente de las ventajas económicas de ser nuestro propio productor de la energía que mueve el vehículo de transporte público en la ciudad", ha indicado el regidor, que ha abogado también por la puesta en marcha de microbuses eléctricos y adaptados a personas con movilidad reducida en aspectos como doble rampa de acceso.

BADAJOZ, "MÁXIMA PRIORIDAD"

Por su parte, Javier Contijoch ha reconocido que para BYD la visita a Badajoz es "gratificante" porque, aunque la compañía inventó el autobús eléctrico hace nueve años, "ahora el mercado ha descubierto lo importante que es para la sostenibilidad y el planeta" y les gusta "empujar" y que el transporte fuera eléctrico en el futuro en todas ciudades aunque algunas van más rápidas y otras más lentas.

"Para nosotros el que Badajoz sea la ciudad europea con mayor porcentaje de vehículos y con la intención de tener la flota 100 por cien electrificada la convierte en nuestra máxima prioridad", ha expuesto, para añadir que lo han conseguido en Shenzhen, China, que "está completamente electrificada" y que también es un "orgullo" que BYD haya fabricado ya 50.000 unidades de autobuses y que la unidad número 50.000 sea una de las 15 que circulan en Badajoz.

Asimismo, ha hecho hincapié en que apuestan "al 100 por cien con la ciudad" y que van a ayudar en el desarrollo, no solo de los vehículos actuales, sino también de cualquier necesidad de vehículos de diferentes tamaños, de basuras, de reparto eléctrico o en el tema solar con la instalación de megaparques para electrificar, "siempre" bajo el punto de vista de que el asesoramiento de BYD "permite que esas opciones sean más económicas que las alternativas existentes" y ayudar para que "luego la ciudad tome la decisión que crea más conveniente".

Sobre el proyecto de energías renovables citado por Fragoso, Contijoch ha comentado que "no es nada complicado" y que consiste en tener placas solares que reciban energía para su posterior almacenamiento en equipos de baterías y que pueda devolverse a la red o complementarse con la red para que luego se carguen durante el día cuando los autobuses dan vueltas y, por la noche cuando ya están en la base, recargarse con estas mismas baterías de almacenamiento.

Un sistema que permite "generar la energía a un precio muy bajo, básicamente cero porque se genera por solar", que "hace que la operación por lo tanto para la ciudad sea mucho más barata" y que ya funciona en otros lugares de Europa, frente al actual sistema de carga en Badajoz, por el que los autobuses están rodando 16 horas al día "sin parar" y, cuando regresan a la base "todavía les queda carga", aunque "se pueden cargar en cualquier momento si hiciese falta" y, en principio, se hace en tres horas por la noche.

Originaria de China con fábricas en Hungría, Inglaterra (Escocia) y en Francia, Javier Contijoch ha adelantado por último sobre la compañía a la que representa que, dado el potencial de Badajoz en materia de infraestructuras para desarrollo industrial, el crecimiento de la demanda de autobuses y la proximidad con Portugal, BYD podría "tener presente la posibilidad de Badajoz para cualquier alternativa que se plantee en Iberia relativa a infraestructura o desarrollo o inversión industrial para producción".

De esta forma, ha apuntado que se podría estudiar la ciudad de Badajoz de cara a los planes que pueda tener BYD en el futuro de implantación industrial, ya sea de producción de microbuses o para cualquier desarrollo como camiones, coches o autobuses y baterías. "Todo esto va a más, el futuro depara mucha necesidad de producción en Europa y ya somos amigos", ha concluido.