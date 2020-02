Condenan a un varón a seis meses de cárcel por un incendio por imprudencia grave en Casar de Cáceres

Publicado 18/02/2020 18:18:09 CET

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha condenado a un varón a seis meses de cárcel, así como a diferentes indemnizaciones, por un delito de incendio por imprudencia grave en un paraje de Casar de Cáceres.

Asimismo, ha sido condenado a seis meses de multa con una cuota diaria de cuatro euros, así como a inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante seis meses, y a diferentes indemnizaciones a varios afectados, entre ellos el Ayuntamiento de Casar de Cáceres con 2.211 euros.

De este modo, según la sentencia recogida por Europa Press, queda probado que el 28 de junio de 2018, sobre las 18,10 horas, el acusado se encontraba en su finca en una parcela de Casar de Cáceres, en el paraje "Monte del Casar", realizando trabajos de limpieza de la maleza mediante el desbroce y la quema de restos, en una zona forestal compuesta de pasto, matorral y dehesa de encinas.

Así, al realizar la quema, según el fallo, el acusado no observó las medidas de seguridad' generales (como las previstas en los artículos 32 a 34 del Decreto 52/2010 de 5 de marzo que aprueba el Plan de Lucha contra Incendios en Extremadura) y las "imprescindibles" para efectuarla, dado que "no contaba con medios de extinción a su alcance y no había hecho cortafuegos que separara las hogueras a una distancia prudencial de la vegetación circundante, dado que la zona donde se inició el fuego estaba al lado de un muro contiguo a la finca "Dehesa Boyal" con abundante pasto y encinas".

INCENDIO EN LA DEHESA BOYAL

Queda probado que, de tal forma, en un determinado momento, el viento avivó alguna chispa procedente de los rescoldos que no habían sido totalmente extinguidos, y prendió en la maleza, lo que provocó que, a partir de aproximadamente las 18,10 horas, el fuego se propagara hacia las fincas colindantes y la Dehesa Boyal, originando un incendio que se dio por controlado en torno a las 19,10 horas del mismo día, y que afectó a una superficie aproximada de 5,7 hectáreas, correspondientes a las Parcelas colindantes que es la Dehesa Boyal titularidad del Ayuntamiento de Casar de Cáceres.

Con ello, hubo varios perjudicados que reclamaron la cuestión, entre ellos uno que sufrió daños por valor de 480,49 euros en árboles y material de programación de riego; otro que sufrió daños que fueron abonados por su compañía aseguradora; otro que reclamó daños en

árboles y en una valla de cañizo, presupuestados en 1.100 euros; y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, que sufrió daños en arbolado, 150 pies de regeneración artificial de cinco años de duración y tubos de invernaderos, valorados en 2.211 euros.

Finalmente, como indemnización a abonar al Infoex (Junta de Extremadura) el fallo judicial determina que queda diferida a la fase de ejecución de sentencia, en la que deberán concretarse las horas de trabajo, el personal adscrito, los salarios y los gastos de helicóptero aplicados en las tareas tras el incendio generado.