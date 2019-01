Conductores consideran que la reducción a 90 km/h en carreteras convencionales es para "recaudar"

Publicado 29/01/2019 15:50:39 CET

LA ALBUERA (BADAJOZ), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos que transiten por carreteras convencionales deben circular desde este martes a 90 kilómetros por hora tras entrar en vigor la medida aprobada por el Gobierno, aunque algunos conductores extremeños han considerado que esta reducción de velocidad es más para "recaudar" con las posibles multas por exceso de velocidad que para evitar accidentes de tráfico.

Así lo ha considerado un conductor en La Albuera (Badajoz), por donde discurren las carreteras N-435 y N-432, que ha opinado que es "una medida para recaudar" porque, a su juicio, "primero" habría que arreglar el firme de las carreteras y "después poner limitaciones". "Una buena medida para recaudar", ha afirmado.

"En mi opinión es que es nada más que para recaudar dinero ¿Quién se va a poner a esa velocidad?", se ha cuestionado otra conductor, toda vez que ha asegurado que él acababa de transitar por una convencional y "no" ha reducido la velocidad. No obstante, ha indicado que en dichas nacionales "suele haber accidentes" pero, a su juicio, la "solución" no es la reducción a 90 kilómetros por hora.

En declaraciones a Europa Press Televisión, otro automovilista ha valorado que también hay "otras medidas" porque "los accidentes se producen por los adelantamientos" y "no sólo por la velocidad"; mientras que otro conductor ha apuntado que con esta medida hay "más retenciones" y "atascos por camiones y aglomeraciones de coches".

A este respecto, ha añadido que encuentra esta nueva limitación de velocidad "una tontería" aunque puede "reducir" los accidentes pero no "va a facilitar" la circulación y los conductores "se saltarán el límite como se ha saltado el de 100 (km/h) hasta ahora".

Finalmente, el propietario de una gasolinera de La Albuera ha considerado que cuando limitaron a 110 kilómetros por hora la velocidad en autovías "al final vieron que no era la solución" y considera que se conducirá "por encima" de los 90 km/h.

"Si el tema es la concienciación de la sociedad, por que nos bajen la velocidad no van a ir más despacio, no creo que se vayan a reducir los accidentes", ha concluido.